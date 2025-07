Consigliere Khamenei: migliaia di missili e droni sono in luoghi sicuri

Il generale di divisione Yahya Rahim Safavi, consigliere per gli affari militari del leader della rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, ha ribadito che le forze armate iraniane sono pronte a qualsiasi scenario, in seguito alle segnalazioni di un possibile nuovo attacco da parte di Israele, nonostante il recente cessate il fuoco dopo 12 giorni di aggressione.

L’ alto funzionario militare iraniano ha sottolineato che settori chiave dell'esercito, come la Marina e la Forza Quds del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), non sono stati mobilitati e che l'esercito non ha schierato il suo pieno potenziale, nonostante le forze armate siano riuscite a respingere gli attacchi israeliani.

"Finora abbiamo prodotto diverse migliaia di missili e droni, che sono conservati in luoghi sicuri", ha aggiunto il generale Safavi.

Nel frattempo, ha ricordato che "l'energia nucleare e la produzione di missili a scopo pacifico sono il risultato della conoscenza, dell'intelletto e della scienza indigene" e pertanto non possono essere distrutte.

Inoltre, l'alto comando militare iraniano ha descritto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu come un "malvagio e criminale" che ha ucciso 60.000 persone a Gaza e quasi 1.000 in Iran nel perseguimento dei propri obiettivi.

Tuttavia, osserva che Netanyahu non è riuscito a raggiungere tutti i suoi obiettivi perché la Repubblica Islamica "non è stata né rovesciata né divisa, e la popolazione è rimasta unita. Sebbene abbiamo subito perdite, abbiamo anche inflitto danni a loro (gli israeliani)".

Ha inoltre elogiato le sagge decisioni dell'ayatollah Khamenei, che ha nominato i successori dei comandanti militari martirizzati entro 24 ore dal loro assassinio da parte di Israele.

Il generale Safavi ha anche chiarito che, nei suoi oltre settant'anni di vergognosa esistenza, Israele non ha mai assistito a una risposta come quella dell'Iran all'aggressione, consistente nel lancio di centinaia di missili verso i territori occupati, ognuno dei quali trasportava più di 80 testate e raggiungeva un'area di 40 chilometri.

