Vi presentiamo la traduzione di una delle penne più lucidi nel descrivere la distopia attuale in occidente. Ci stiamo dirigendo verso l'Armageddon per la pazzia dei nostri governanti e la malattia mentale di chi costruisce la narrazione dominante, ma i pazzi sono coloro che provano a denunciarlo. Lo scrive con una precisione disarmante Caitline Johnstone nel suo blog su substack. In calce il video che ripropone l'articolo.





di Caitlin Johnstone*

Quando opporsi a un genocidio significa essere nazista.

Quando opporsi alla politica nucleare significa amare Vladimir Putin.

Quando opporsi all'incombente conflitto globale con la Cina significa essere un sinistro propagandista del PCC.

Quando opporsi alle ultime escalation imperiali contro l'ultimo cattivo ufficiale significa sempre essere acquiescente del cattivo ed uno che si sarebbe opposto a combattere Hitler.

Quando il vostro scetticismo nei confronti delle istituzioni governative e mediatiche che hanno una lunga storia di menzogne e propaganda significa che siete dei pazzi teorici della cospirazione.

Quando desiderare vivere in una società in cui tutti abbiano abbastanza significa essere un autoritario malvagio con un'ideologia disprezzata.

Quando credere che sia possibile avere sistemi in cui gli esseri umani non uccidano la biosfera e non scatenino guerre folli brandendo armi da Armageddon l'uno contro l'altro significa essere un bambino sciocco che non capisce come funziona il mondo reale.

Quando queste cose accadono nella vostra società, significa che la vostra società è impazzita. Significa che siete circondati da pazzi e governati da pazzi.

Quando così tante fonti del consenso mainstream non riescono ad indovinare le posizioni morali più basilari e ovvie - e non solo non le azzeccano, ma le capovolgono completamente - state vivendo in una civiltà che è impazzita.

La nostra civiltà è impazzita perché i sistemi che la governano sono pazzi. E devono farci impazzire tutti per farci acconsentire a quei sistemi.

L'impero ha bisogno che acconsentiamo alla guerra e al militarismo senza sosta, così ci propaganda a pensare che queste cose siano normali e che chiunque le metta in discussione sia malvagio e sospetto.

L'impero ha bisogno che acconsentiamo allo sfruttamento, all'ingiustizia, all'ecocidio e all'estrazione senza sosta del suo marchio di capitalismo globale, in modo da propagandarci a credere che queste cose folli siano normali, e che se trovi difficile sopravvivere in un sistema del genere allora ci deve essere qualcosa di sbagliato in te personalmente.

L'impero ha bisogno che acconsentiamo alla sorveglianza in continua espansione, alla militarizzazione della polizia, alla censura di Internet e alla manipolazione psicologica su larga scala, così ci propaganda a pensare che chiunque si opponga a queste cose sia uno strano pazzoide paranoico.

Ogni giorno le nostre menti vengono prese a calci dai potenti in un'infinità di modi per mantenere una distopia che è un'inversione di 180 gradi di ciò che dovrebbe essere una civiltà sana. Quindi non c'è da stupirsi che ci siano così tanti problemi di salute mentale nella nostra società. Non c'è da stupirsi se vediamo così tante sparatorie di massa nel centro dell'impero. Non c'è da stupirsi che le persone dedichino gran parte della loro vita al vago escapismo e all'intrattenimento della cultura mainstream, invece di impegnarsi politicamente in questa situazione.

Hanno bisogno che tu sia pazzo. Per questo ti fanno impazzire. Se non riescono a farti impazzire, cercano di convincerti che sei pazzo. Se non riescono a convincerti che sei pazzo, cercano di convincere tutti gli altri che sei pazzo. Tutto ciò che serve per far sì che le ruote della loro macchina della follia continuino a girare verso la distopia e l'estinzione.

Quanto rispetto si dovrebbe avere per un sistema del genere? Quanta lealtà si dovrebbe avere verso un tale impero? Quanto seriamente dovreste prendere le visioni del mondo mainstream che considerano tutta questa follia come sanità mentale, e considerano la vostra sanità mentale come follia? Personalmente, trovo difficile stare al gioco.

Terence McKenna ha detto: “Il costo della sanità mentale in questa società è un certo livello di alienazione”. Penso spesso a questa citazione. Ma quello che abbiamo oggi, che non avevamo ai tempi di McKenna, è una rete internet diffusa che ci permette di trovarci e di connetterci l'un l'altro in un modo senza precedenti.

A volte sento che questo è il mio ruolo principale qui: essere una voce sana che chiama gli altri attraverso Internet, in modo che possiamo essere meno soli in questa civiltà lunatica. Essere un amico che si avvicina e sussurra: “Non sei pazzo. Lo vedo anch'io".

Perché spesso è tutto ciò di cui le persone hanno bisogno. All'ombra di un impero che si dedica a farti impazzire e a farti credere di essere pazzo, spesso tutto ciò di cui hai bisogno è qualcuno che ti dia la sicurezza di sostenere le tue convinzioni e di chiamare le stronzate per quello che sono.

Se un numero sufficiente di noi si ritrovasse e iniziasse a sentirsi sufficientemente sicuro della propria sanità mentale per agire, si potrebbe realmente dare l’inizio ad un cambiamento reale delle cose.