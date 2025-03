Caitlin Johnstone – Trump bombarda lo Yemen per Israele

di Caitlin Johnstone*

Gli Stati Uniti stanno bombardando nuovamente lo Yemen dopo che i leader Houthi hanno annunciato la ripresa del blocco delle spedizioni israeliane a causa dell'assedio di Israele a Gaza.

Trump avrebbe potuto usare l'immensa influenza di Washington su Israele per costringere Netanyahu a rispettare l'accordo di cessate il fuoco e permettere l'ingresso degli aiuti a Gaza. Invece ha lasciato che l'IDF assediasse Gaza e ha iniziato a bombardare lo Yemen per conto di Israele, perché è un guerrafondaio cornuto fedele a Israele.

Trump sta bombardando lo Yemen per Israele, sta inviando armi a Israele nonostante le sue flagranti violazioni del cessate il fuoco e sta adottando una misura autoritaria dopo l'altra per impedire agli americani di criticare Israele. Perché è questo che si ottiene quando si vota per l'America First.

Volete sapere quanto Trump sia un patetico lacchè di Israele? All'inizio del mese il suo inviato per gli ostaggi Adam Boehler è andato alla CNN e ha proclamato che gli Stati Uniti “non sono un agente di Israele”. Giorni dopo, la Casa Bianca ha ritirato la nomina di Boehler.

Cose note:

1. Trump è un servo di Israele.

2. Trump è presente nei registri di volo di Epstein.

3. Epstein ha lavorato con l'intelligence israeliana.

4. Epstein gestiva un'operazione di ricatto sessuale.

5. Trump sta ostacolando la pubblicazione dei file di Epstein.

Domanda:

Esattamente quanti bambini ha violentato Trump?

È bello vedere come i repubblicani stiano finalmente abbandonando la falsa recita “Siamo populisti che combattono lo Stato profondo” per tornare alle loro radici autentiche “Chiunque si opponga all'autoritarismo ama i terroristi, combattiamo altre guerre in Medio Oriente”.

I sostenitori di Trump si pulirebbero il culo con la Costituzione degli Stati Uniti e deporterebbero le loro stesse madri se questo aiutasse il loro governo a inviare una bomba da 2000 libbre in più a Israele.

L'altro giorno ho condiviso un reportage su Israele che continua la sua pratica follemente malvagia di uccidere i bambini di Gaza con i droni cecchini, e ho ricevuto diverse persone nelle mie risposte che commentavano “Liberate gli ostaggi!” come risposta.

I sostenitori di Israele sono le persone peggiori del mondo.

Non ho alcuna simpatia per gli israeliani, né per i sostenitori di Israele che dicono di “sentirsi insicuri”. Non perché non mi interessi, ma perché so che ogni simpatia che potrei esprimere in quella direzione sarà sfruttata e usata per uccidere i palestinesi, scatenare guerre e distruggere i diritti di libertà di parola.

Quando si proclama che l'antisionismo è antisemitismo e poi il sionismo uccide decine di migliaia di bambini, è naturale che si assista a un aumento dell'“antisemitismo” come lo avete definito. Tutta questa narrazione della “crisi dell'antisemitismo” è stata fin dall'inizio un'idea.

Il sionismo non è una religione, è una fottuta ideologia politica. È sempre legittimo criticare un'ideologia politica. Dire che è un discorso malvagio e proibito esprimere disprezzo per il sionismo è come dire che è un discorso malvagio e proibito esprimere disprezzo per il nazionalismo bianco. Il sionismo è l'ideologia politica che sostiene la decisione dell'Occidente di far cadere un etnostato di apartheid su una popolazione preesistente e di mantenere tale etnostato di apartheid con qualsiasi quantità di violenza e abuso necessario.

Non si possono massacrare bambini a decine di migliaia con l'appoggio della più potente macchina da guerra del pianeta in nome del sostegno a questa ideologia politica e poi gridare legittimamente alla vittima quando la gente ha qualcosa da ridire. Non è una cosa da poco.

Le persone tendono a bluffare l'opposto della mano che hanno in mano; i neofiti lo fanno a poker e tutti lo fanno con il proprio ego. I conservatori hanno paura di tutto, quindi si atteggiano a duri ipermascolini. I liberali sono leccapiedi che si atteggiano a eroi della giustizia sociale.

Questa dinamica è presente ovunque, sia a livello personale che politico. Chi si sente piccolo si comporta da grande. La persona che si sente stupida si comporta come se sapesse tutto. Vedete un tizio che si comporta come se fosse migliore di tutti gli altri e pensate: “Quel tizio deve essere ridimensionato”, ma in realtà lo fa solo perché si sente inferiore a tutti; non potete ridimensionarlo più di quanto non si sia già fatto. Stanno tutti bluffando all'opposto della mano che credono gli sia stata assegnata.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/