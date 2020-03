Coronavirus Covid-19: il sistema europeo rende difficile attuare misure preventive intense e mobilitare la società

La nuova epidemia di polmonite da coronavirus si sta diffondendo rapidamente in Europa. Giovedì, l'Italia ha segnalato 769 nuovi casi e un bilancio delle vittime di 41. Francia e Germania hanno visto anche più di 100 nuovi casi e alcuni altri paesi hanno riportato dozzine.

Il sistema nei paesi europei rende difficile attuare misure preventive intense e mobilitare la società per partecipare alla battaglia. L'accordo di Schengen rende anche difficile imporre controlli sui movimenti delle persone attraverso le frontiere. L'Europa sta affrontando una grande sfida, ma è un campo di battaglia chiave nella lotta globale contro l'epidemia.

La maggior parte dei paesi europei sono sviluppati. Molti paesi asiatici, africani e latinoamericani erano un tempo Stati vassalli dei paesi europei e avevano stretti contatti con l'Europa. Il continente è anche un centro di popolazioni provenienti da tutto il mondo. Se l'Europa cadrà vittima, il mondo dovrà affrontare uno scenario disastroso nella sua lotta contro l'epidemia.

L'Europa è il centro della campagna di globalizzazione. Come si svilupperà l'epidemia in Europa determinerà in gran parte le conseguenze causate dall'epidemia e rimodellerà la comprensione delle persone su molte questioni.

Il mondo dovrebbe sostenere l'Europa per vincere la lotta contro il virus. L'Europa ha molti vantaggi in questo senso, come ricche risorse mediche e buone condizioni sanitarie. Le tecnologie di rilevazione e ricerca di persone infette in Europa sono migliori di quelle in molte altre parti del mondo.

Ridurre il tasso di mortalità sarà la principale direzione per combattere l'epidemia. In questo momento, i tassi di mortalità nei paesi europei differiscono molto. Il tasso è del 3 percento in Italia e dell'1,6 percento in Francia. Il numero di casi infetti in Germania supera quello in Francia, ma non sono stati riportati decessi. I paesi europei dovrebbero utilizzare le loro risorse mediche avanzate e contribuire a salvare vite umane.

Il modo in cui i paesi europei combattono l'epidemia è diverso da quello della Cina e anche ogni paese europeo differisce dall'altro. L'Europa può contribuire con vari modelli e accumulare esperienze.

Vale la pena studiare perché non ci sono stati decessi in Germania. Se gli sforzi medici possono aiutare a ridurre il tasso di mortalità, le persone avranno meno paura della malattia.

Pochi paesi al mondo possono mobilitare la società e contenere rapidamente la diffusione del virus come la Cina. Dallo scoppio in Italia all'infiltrazione del virus in altri importanti paesi europei, questi hanno avuto tempo sufficiente per essere allertati. Ciò riflette la complessità e l'ardore della lotta. Speriamo che l'Europa possa trovare un modo adatto alle proprie condizioni per contenere efficacemente l'epidemia.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)