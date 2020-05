Cosa sono i "supercontagiatori"? Genetisti spagnoli rilevano un tipo di individuo responsabile di quasi la metà delle infezioni da coronavirus

Tra un terzo e la metà delle infezioni da coronavirus in tutto il mondo sarebbe la responsabilità dei cosiddetti "supercontagiatori", soggetti particolarmente inclini alla trasmissione di SARS-CoV-2 - e che in realtà lo trasmettono a un maggior numero di persone - , la cui esistenza è stata dimostrata in uno studio condotto da scienziati spagnoli.La ricerca, condotta dalla Facoltà di Medicina dell'Università di Santiago de Compostela (USC) e dall'Istituto di ricerca sanitaria (IDIS), ha anche confermato che la Spagna è stata un caso speciale nella diffusione della pandemia, poiché oltre ai primi ceppi del virus che hanno colpito quasi tutta l'Europa, il paese iberico ha anche ricevuto "un ceppo asiatico che difficilmente è entrato in nessun altro paese europeo".Allo stesso modo, gli autori di questo lavoro hanno verificato che la variabilità genetica del coronavirus è quella di un processo evolutivo naturale, per il quale affermano che "i dati non sarebbero compatibili con le manipolazioni di laboratorio, basate esclusivamente su" teorie del complotto "senza argomenti scientifici".Queste conclusioni sono state possibili grazie all'analisi esauriente di quasi 5.000 genomi di coronavirus, che in termini di codice genetico rappresentano circa 150 milioni di lettere. Una dichiarazione dell'USC riporta le parole del genetista Antonio Salas, uno dei motori della ricerca, per i quali questi risultati rappresentano "un passo chiave nella comprensione del processo di diffusione del virus"."Eravamo chiari sul fatto che per capire cosa stesse accadendo in questa pandemia, dovevamo prima fare una corretta ricostruzione del processo evolutivo che ha dato origine al virus e alle sue varie versioni attuali", spiega Salas, che descrive questa fase del lavoro come l'elaborazione di " un albero filogenetico che collega tutti i genomi in modo preciso "e che costituisce "il pilastro fondamentale su cui si basa quasi tutto il resto".Senza dubbio, il successo più sorprendente di questo studio è stata la dimostrazione dell'esistenza e dell'impatto nella pandemia di "persone con elevata sensibilità nel trasmettere il virus COVID-19", come spiegano all'università.La figura del "supercontagiatori" veniva discussa da un punto di vista epidemiologico senza dati conclusivi su di essa ", ma ora i ricercatori sono riusciti a rivelare prove della sua esistenza", come chiarisce la nota rilasciata dall'USC.In un'intervista al giornale "La Voz de Galicia", Salas delinea il profilo di queste persone, spiegando che hanno "una carica virale più elevata " ma sintomi che "non colpiscono abbastanza" o sono direttamente asintomatici. Un'altra caratteristica di questi individui sottolineata dal genetista è che "i loro tempi di incubazione sono molto lunghi, più di due settimane, fino a 24 giorni, come indicano alcuni studi iniziali". "Durante quel periodo sono molto contagiosi ", sottolinea Salas. Tendono anche ad avere "più secrezioni respiratorie o più capacità di proiettarle".Lo studio ha anche rivelato che, in alcuni luoghi, questi agenti altamente contagiosi hanno dato origine a quelli che i genetisti chiamano "effetti fondanti locali", che finiscono per tradursi in epidemie di portata variabile a livello locale o persino nazionale.Salas è stato convinto che i risultati di questa ricerca aiuteranno "a cercare di prevedere e prevenire future epidemie e pandemie, sia di coronavirus che di altri agenti patogeni con un potenziale altrettanto letale o persino maggiore".