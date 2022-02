Crisi in Ucraina e stop al vaccino Sputnik : il Lazio interrompe la collaborazione con l'Istituto Gamaleya

Stop al vaccino russo Sputnik: il Lazio interrompe i test con Gamaleya.

L'Assessore alla Sanità D'Amato tuona (PD) "Scienza al servizio della pace non della guerra".

La "scienza al servizio della pace" quale sarebbe contro la Pandemia covid? Quella di Pfizer BioNTech?

Dopo aver ridotto gli italiani in schiavetti del lasciapassare verde, togliendo loro persino lo stipendio se non vaccinati con tre dosi di siero mRNA, adesso si nega la possibilità di ricerca medica per ritorsioni contro Putin?

Chiedetevi adesso perché il vaccino Sputnik, così come quelli cinesi e cubani, non hanno nessuna validità in Europa e nel blocco NATO, nonostante evidenze di effetti collaterali avversi correlati molto meno rischiosi.

Tutto per la nostra salute?

E lo stato di emergenza non elimina né il green pass e neppure l'obbligo vaccinale per gli over 50....

Ma lo vedete tutti il Re Nudo o ancora pensate che la Pace sia un concetto astratto da marce arcobaleno e bandiere neonaziste?