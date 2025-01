Davos 2025, maggiore cooperazione per l'economia globale nell'era intelligente

UNA FINESTRA APERTA - RADIO CINA INTERNAZIONALE

ll tema del World Economic Forum 2025 è “La cooperazione nell'era intelligente” e pone l'accento sulla solidarietà globale.

Il forum vede la partecipazione di quasi 3000 delegati provenienti da oltre 130 paesi, impegnati a trovare un modo di rafforzare la cooperazione.

Il vice premier cinese, Ding Xuexiang, ha messo in rilievo nel suo discorso l’importanza della globalizzazione e del multilateralismo, invitando tutti i paesi a cogliere l’opportunità per portare la globalizzazione economica verso una nuova fase, più dinamica, inclusiva e sostenibile.

L’incertezza globale è attualmente al livello più alto dell’ultima generazione, a causa delle tensioni geopolitiche, della frammentazione economica e dell'accelerazione dei cambiamenti climatici. L’edizione 2025 del Forum di Davos coincide con il giuramento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Usa; diversi partecipanti hanno parlato dei cambiamenti politici e dell'incertezza che l'insediamento di Trump porterà nel panorama mondiale. Secondo l'Agence France-Presse, il ritorno di Trump alla Casa Bianca potrebbe significare un'amministrazione più protezionista, che potrebbe imporre pesanti tasse agli alleati degli Stati Uniti, tra cui il Canada e l'UE.

Dal tema del forum, al Global Cooperation Barometer, fino al Global Risks Report 2025, il Forum di Davos 2025 ha messo in rilievo la cooperazione multilaterale. Borge Brende, presidente del World Economic Forum, ha affermato che la cooperazione è l’unico modo per affrontare le sfide comuni.

Mentre il mondo entra nella fase critica dello sviluppo accelerato dell'intelligenza, l'esperienza della Cina nello sviluppo della navigazione satellitare, del 5G e dell'e-commerce è diventata globale grazie alla costruzione di alta qualità della Belt and Road; veicoli elettrici ormai maturi, tecnologie fotovoltaiche e altre hanno dato impulso alla trasformazione verde e allo sviluppo sostenibile; è stata presentata, tra l'altro, l'Iniziativa globale per la governance dell'intelligenza artificiale. La pratica cinese dimostra che l'era intelligente richiede l'apertura e la cooperazione come pietra angolare per affrontare congiuntamente le sfide globali e raggiungere una crescita inclusiva. Nella nevosa Davos, la comunità internazionale si aspetta che tutte le parti in causa “giochino insieme”, superino insieme le difficoltà e si avviino mano nella mano verso lo sbocciare della primavera.