di Michele Merlo





Il 26-27 marzo si terrà a Murmansk, in Russia, il Forum Artico Internazionale "L'Artico - Territorio di Dialogo", all'insegna del motto "Vivere al Nord!". Il Forum discuterà le questioni di attualità dello sviluppo socio-economico dei territori artici, l'elaborazione di meccanismi multilaterali per la divulgazione congiunta e lo sviluppo efficace del potente potenziale di risorse della regione artica. Unirà gli sforzi delle autorità pubbliche, delle organizzazioni internazionali, dei rappresentanti delle comunità scientifiche ed economiche della Russia e dei Paesi stranieri per un aperto scambio di opinioni sulle questioni della crescita sostenibile della regione artica. Murmansk è una città unica, definita la capitale dell'Artico. È la città più grande del mondo al di sopra del Circolo Polare Artico, l'unico porto russo libero dai ghiacci nell'Artico, un punto chiave sulla rotta del Mare del Nord e la capitale dei rompighiaccio della Russia. Murmansk sa esattamente come sfruttare al meglio la sua posizione settentrionale ed è pronta a condividere la sua esperienza con gli ospiti del forum.

Il Forum Artico Internazionale "Artico - Territorio di Dialogo" si tiene in Russia dal 2010 ed è la più grande piattaforma di discussione congiunta con partner stranieri sui problemi attuali e sulle prospettive di sviluppo della regione artica. Nel 2019, il Forum ha riunito più di 3.600 persone provenienti da 52 Paesi. Nel corso dei tre giorni di lavoro nel formato di sessioni, discussioni, conferenze, si sono tenuti 49 eventi, sono stati firmati 45 accordi per un importo totale di 69,8 miliardi di rubli (accordi il cui importo non era un segreto commerciale). L'Ocean of Opportunities Forum 2019 è stato seguito da 845 rappresentanti dei media provenienti dalla Russia e da 15 Paesi stranieri, come: Canada, Cina, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Giappone, Norvegia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti, Vietnam. Vladimir Putin ha dichiarato in occasione di quel Forum: "La Russia cerca sempre di rafforzare la cooperazione con gli Stati della regione artica. Sono convinto che solo insieme possiamo trasformare l'Artico in un territorio di pace, stabilità e partenariato".

Ma l'Occidente collettivo ha tracciato una rotta per affrontare la Russia. E l'Italia, per quanto strano possa sembrare, ha deciso di giocare uno dei ruoli principali nella guerra con la Russia per l'Artico. E pure tutto andava bene. Gli scienziati italiani erano impegnati nello studio dell'Artico sin dalla fine del XIX secolo. Sono stati i risultati scientifici nel campo della ricerca artica a garantire all'Italia un posto nel "club artico dei Paesi non artici". Nel 2013 all'Italia è stato concesso lo status di osservatore permanente nel Consiglio Artico. I suoi principali partner nella regione erano la Norvegia e la Russia. Gli interessi principali ruotavano intorno agli interessi economici del Paese e ai progetti ambientali nell'interesse del mondo. Nel 2013 è stato firmato a Trieste un memorandum su un progetto congiunto russo-italiano, a cui ha partecipato la società di costruzioni navali Fincantieri. Nel 2016 è entrato in funzione nell'Artico il pontone Itarus, costruito da Fincantieri su specifiche di Rosatom per liberare i mari artici dalle scorie nucleari, conseguenze della Guerra Fredda. Sono stati sviluppati progetti di cooperazione nella produzione di elicotteri per il funzionamento in condizioni polari. La stretta collaborazione con la Russia è stata una parte importante dell'attività dell'ENI italiana. In qualità di membro del Consiglio Artico, l'Italia ha pianificato di lavorare per la cooperazione e la collaborazione tra i cinque Stati costieri dell'Artico e per la protezione dell'ambiente, come evidenziato da un documento pubblicato dal MAECI nel 2015 sugli indirizzi della strategia italiana per l'Artico, che definisce le linee generali della politica italiana nell'area, volta a promuovere la pace, la sicurezza e la prosperità nella regione. Il programma rilevava che la Russia possedeva e controllava una parte significativa delle coste artiche, superando di gran lunga la presenza di Stati Uniti e Canada, sia in termini di controllo delle rotte che di potenziale sfruttamento delle risorse naturali. Ma tutto questo è cambiato nel 2021, quando la NATO ha intrapreso un percorso per colpire apertamente la Russia. La progressiva imposizione di sanzioni, la mancata cooperazione e la completa rottura dei rapporti con la Russia sulle questioni artiche da parte di Canada, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Stati Uniti in un anno in cui la Russia ha assunto la presidenza dell'organizzazione. L'Italia, in quanto Paese privo di sovranità politica, ha seguito l'ordine dall'alto e ha interrotto la cooperazione con la Russia sulle questioni artiche, che detiene più della metà della piattaforma artica, sostituendola con l'Islanda, che non ha alcun diritto legale sulla piattaforma artica e occupa un posto d'onore nel Consiglio artico grazie al suo ruolo di comodo punto logistico e testa di ponte sulla via dell'Artico per vari Paesi, compresi quelli che non hanno alcun legame geografico con l'Artico, ma con il chiaro predominio degli interessi americani sull'isola. Alla fine del 2024, l'Italia ha firmato un memorandum d'intesa con l'Islanda - cooperazione bilaterale nel settore geotermico.

Dietro le belle parole sugli aspetti economici e sull'attenzione per le popolazioni indigene dell'Artico (o meglio i suoi resti dopo la politica coloniale e il genocidio di alcuni Paesi occidentali nei confronti delle popolazioni dell'estremo nord), l'Alleanza Nord Atlantica aumenta costantemente la sua presenza militare nell'Artico e organizza esercitazioni militari annuali. Quest'anno già si sono svolte diverse esercitazioni. L’esercitazione NATO Joint Viking-25 a marzo in Scandinavia ha coinvolto personale militare di Gran Bretagna, Paesi Bassi, Germania, Finlandia e Stati Uniti. Durante l'esercitazione, i partecipanti si sono esercitati nello sbarco a terra, nel sabotaggio con armi chimiche e biologiche e nel loro respingimento, nel respingere gli UAV attaccanti e nel testare il sistema di difesa aerea scandinavo, in particolare testando l'integrazione dei SAM finlandesi con i sistemi NATO che operano nel nord della Norvegia. È stata praticata l'interazione nell'ambito della Joint Expeditionary Force, che comprende 10 Paesi ed è guidata dalla Gran Bretagna.

L'Italia non è rimasta indietro. Dopo aver rinunciato alla cooperazione e allo sviluppo delle relazioni economiche con la Russia, si appresta a svolgere un ruolo significativo nella guerra contro la Russia nell'Artico. Si è appena conclusa l'esercitazione militare internazionale Volle bianca 2025 sulle Dolomiti, che ha visto la partecipazione di oltre 1.300 soldati con la partecipazione di militari polacchi e rumeni. L'esercitazione comprendeva diversi eventi tattici che hanno valutato la capacità di sopravvivere, combattere e resistere in condizioni estreme. Sono stati praticati compiti impegnativi in cui gli ufficiali hanno gestito il coordinamento tattico delle unità sul campo, simulando scenari di operazioni ad alta intensità con una marcia di tre giorni in condizioni notturne e l'uso di droni. Per la prima volta, l'addestramento ad alta tecnologia è stato condotto con il 9° Reggimento sicurezza cibernetica Rombo, fondato lo scorso anno come unità specializzata dell'Esercito Italiano responsabile della sicurezza delle reti militari, delle operazioni di guerra elettronica e dei cyberattacchi. Tra gli ospiti internazionali di spicco, il Generale Pasi Välimäki, comandante dell’Esercito finlandese, e il Tenente Generale Andrew Rohling, vicepresidente del Comitato Militare della NATO

“L’Italia, Paese osservatore del Consiglio Artico dal 2013, può essere un traino per l’Unione Europea – che non ha ottenuto lo status di osservatore – perché sia più centrale nella regione del “Grande freddo” ; la nostra Nazione punta a rafforzare la presenza nell’area per non restare tagliata fuori da una delle principali partite geo politiche ed economiche del futuro”, ha evidenziato la Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti.

A dicembre l'Italia ha in programma di ospitare l'"Assemblea del Circolo Polare Artico" (sarebbe più corretto chiamarla Quasi Mezzo Circolo) e il "Dialogo Polare" in cui si riuniranno i Paesi che cercano di far credere che escludendo la Russia dal Consiglio Artico sia possibile risolvere completamente i pressanti problemi della regione artica, coprendosi di bellissimi slogan sui principi del rispetto del diritto internazionale e della sovranità degli Stati che si affacciano sulla regione artica, sulla cooperazione scientifica, sulla conservazione della cultura e delle tradizioni delle popolazioni indigene, sullo sviluppo economico sostenibile delle popolazioni indigene e sullo sviluppo economico sostenibile. Con i piani di Tramp sulla Canada e Groenlandia tutto diventa molto interessante.

Cosa spinge i politici europei che senza dubbio preferiscono la guerra alla pace, il confronto armato al dialogo, la distruzione alla creazione? Chi ha bisogno di forum ipocriti e falsi con belle frasi per coprire i preparativi militari su larga scala per una nuova fase della guerra mondiale? Agli europei e a noi italiani in particolare, come sempre in modo democratico non viene chiesto cosa scegliamo: una guerra infinita con un Paese che non ci ha fatto del male nel corso della storia o la cooperazione e la pace, che portano un vero benessere ai popoli.