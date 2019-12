Francia: 127 intellettuali ebrei dicono No all'assimilazione dell'antisionismo all'antisemitismo

Questa sera, intorno alle 21:30, verrà proposto di votare in seno all'Assemblea nazionale il progetto di risoluzione. Questa proposta è stata avviata da un membro della Repubblica en Marche (laREM) con lo scopo di combattere contro "nuove forme" di antisemitismo.Suscita critiche nella maggioranza. Solo un terzo del suo gruppo parlamentare l'ha firmato.Lunedì sono state ascoltate molte voci che contestano questa misura.Alla loro testa un collettivo di 127 intellettuali ebrei francesi, ONG e deputati francesi. Hanno invitato l'Assemblea nazionale a opporsi questo martedì a una proposta di risoluzione per equiparare l'antisemitismo all'antisionismo."Noi, studiosi e intellettuali ebrei di Israele e altrove, molti dei quali sono specialisti dell'antisemitismo e della storia dell'ebraismo e dell'Olocausto, alziamo la voce contro questa proposta di risoluzione", scrive il gruppo. in una tribuna nel mondo.Senza forza vincolante, la risoluzione presentata suggerisce di riprendere la definizione di antisemitismo dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA), già convalidata da diversi paesi e sostenuta da Emmanuel Macron a febbraio prima del Crif, prima del quale ha detto che voleva estendere la definizione di antisemitismo all'antisionismo.In effetti, il gruppo di intellettuali ebrei ritiene che la risoluzione sia "altamente problematica" perché "identifica (...) l'antisionismo con l'antisemitismo"."Per i molti ebrei che si considerano anti-sionisti, questa amalgama è profondamente offensiva", afferma il gruppo, che ha tra i suoi firmatari diversi professori - o ex professori - di stanza a Parigi, Oxford (Inghilterra), Princeton (Stati Uniti) o Gerusalemme."Molte vittime dell'Olocausto erano antisioniste", affermano i firmatari dell'appello. "Per i palestinesi, il sionismo rappresenta espropriazione, sfollamento, occupazione e disuguaglianze strutturali. (...) Si oppongono al sionismo non per odio verso gli ebrei, ma perché vivono il sionismo come un movimento politico oppressivo ".La seconda ragione è che la stessa definizione di antisemitismo dell'IHRA sarebbe "altamente problematica", "poco chiara e imprecisa".È anche "già utilizzato per stigmatizzare e mettere a tacere i critici dello Stato di Israele, comprese le organizzazioni per i diritti umani", ha affermato il collettivo.È anche l'opinione di 39 ONG per le quali questa definizione "è particolarmente pericolosa, perché introduce" esempi "formulati in modo tale da sollevare il sospetto di antisemitismo su qualsiasi critica allo Stato di Israele e ai suoi politici ".Secondo Le Monde, due "promotori", Gwendal Rouillard e Fadila Khattabi, nonché i parlamentari PCF e MoDem, hanno chiesto il ritiro del progetto di risoluzione, che "risponde in modo molto discutibile a domande reali" della lotta contro l'antisemitismo .Ma il leader del blocco LAREM lo ha respinto."Tranne l'invio di un disastroso messaggio politico, non vi è dubbio di rinunciare a questo progetto, approvato a lungo dall'ufficio del nostro gruppo", ha dichiarato lunedì il capo capo Gilles Le Gendre.Tuttavia, Le Gendre afferma che "prendere in considerazione" le preoccupazioni di alcuni accettando la creazione di una missione di informazione "sull'evoluzione delle diverse forme di razzismo e discriminazione".La proposta di risoluzione sarà discussa questa sera al Palais Bourbon. È stato co-firmato da un centinaio di deputati di vari quartieri. Va notato che l'Assemblea nazionale ha circa 577 deputati.