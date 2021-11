G-20 e clima. Presidente Malawi ai paesi ricchi: "Pagate o morite con noi"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Come ognuno di noi giustamente non vuole pagare di tasca propria la svolta ecologica, pur ritendola necessaria per la sopravvivenza del Pianeta, così anche i paesi poveri lanciano un messaggio molto chiaro.

Il presidente del Malawi Lazarus Chakwera, infatti, ha lanciato un messaggio forte ai paesi ricchi che finora non sono riusciti a pagare i 100 miliardi di dollari che si erano impegnati a donare ogni anno ai paesi poveri nella lotta al cambiamento climatico.

"Questo non è un atto di carità. Quindi pagate o morirete con noi" , ha dichiarato oggi Chakwera alla BBC Africa.

"Quando diciamo che devono mantenere la loro promessa, non si tratta di beneficenza, ma di pagare una tassa di pulizia. Se sono stati coinvolti nei cambiamenti che il mondo ha vissuto, ripuliamolo, ma dobbiamo assumerci la responsabilità", ha avvertito il presidente.

Dodici anni fa, alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Copenaghen (COP15), i paesi sviluppati hanno promesso di mobilitare tale somma entro il 2020 per aiutare i paesi poveri a far fronte agli effetti del cambiamento climatico e costruire economie più verdi.

Ma questo obiettivo deve ancora essere raggiunto e il governo del Regno Unito, che ospita la COP26 a Glasgow, in Scozia, ora afferma che è improbabile che lo faccia fino al 2023.

Nell'ambito del vertice del Gruppo dei Venti (G20), che si è tenuto il 30 e 31 ottobre a Roma (Italia), i rappresentanti dei paesi partecipanti hanno deciso di adottare varie misure per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze.