"Grave recessione": l'Europa si prepara al peggior scenario invernale con i tagli al gas russo

Ora che il colosso energetico russo Gazprom ha completamente fermato il gasdotto Nord Stream 1 ed è pronto a tagliare le forniture di gas alla Francia, diversi politici ed esperti prevedono oltre al razionamento dell'energia e una grave recessione in alcuni paesi europei se Mosca continua a tagliare le consegne.

Il Nord Stream 1, un'importante rotta del carburante blu che attraversa il Mar Baltico per collegarsi al sistema europeo in Germania, è ormai inattiva da mercoledì e lo sarà almeno fino a sabato prossimo per lavori di manutenzione programmata.

La mossa segue una graduale riduzione delle forniture dallo scorso giugno a causa della mancata restituzione delle apparecchiature di pompaggio in riparazione in Canada e bloccate dalle sanzioni occidentali contro Mosca dopo l'inizio dell'operazione militare russa in Ucraina.

Dopo il completamento dei lavori di manutenzione, Nord Steam 1 riprenderà le forniture ai livelli pre-stop, ovvero il 20% della sua capacità massima, ha ribadito Gazprom.

Martedì scorso, la società ha anche notificato alla società francese Engie che ridurrà le forniture di gas da a causa del mancato pagamento delle consegne a luglio.

Diversi politici europei vedono le mosse come una risposta politica della Russia al sostegno che l'Occidente fornisce a Kiev nel conflitto militare.

"Come ci aspettavamo, la Russia sta usando il gas come arma di guerra ", ha dichiarato, ieri, il ministro francese per la transizione energetica Agnes Pannier-Runacher, che come il cancelliere tedesco Olaf Scholz assicura che il suo paese ha sufficienti riserve di carburante per l'inverno.

Tuttavia, gli esperti citati da Bloomberg avvertono che lo scenario peggiore per l'Europa sarebbe l'interruzione completa delle consegne russe e un'improvvisa ondata di freddo , che spingerebbe i prezzi del gas e dell'energia a nuovi massimi, alimentando disordini sociali.

I prezzi dei futures sul gas per la consegna di ottobre in Europa sono cresciuti di oltre il 5% questo mercoledì, superando i 2.900 dollari per 1.000 metri cubi, secondo i dati della borsa di Londra ICE. Sebbene siano al di sotto dei massimi della scorsa settimana, sono ancora a un livello elevato.

Leon Izbicki, analista di Energy Aspects, ha commentato che i prezzi indicano che il mercato percepisce una probabilità del 30% che le forniture tramite Nord Stream 1 non tornino nemmeno ai livelli delle ultime settimane.

La Germania ha riempito i suoi serbatoi di gas all'85%, ma anche se raggiungesse l'obiettivo del 95%, il volume non sarebbe sufficiente per tre mesi di riscaldamento e domanda industriale, se la Russia dovesse cessare del tutto le consegne, ha dichiarato la scorsa settimana Klaus Mueller, capo della German Federal Network Agency, l'ufficio che regola i mercati dell'elettricità, del gas, delle telecomunicazioni, delle poste e delle ferrovie.

In questo caso, la più grande economia europea dovrebbe ridurre il consumo di gas industriale di almeno il 20% e cercare forniture alternative, ha ipotizzato Mueller.

Commerzbank, nel frattempo, ha avvertito di una "grave recessione" in Germania se le consegne di gas russo verranno interrotte. Nonostante il Paese sia tra i più vulnerabili, i rischi si estendono all'Austria e all'Italia, osserva Fitch Ratings. I tagli potrebbero anche danneggiare i paesi che acquistano gas russo dai loro vicini.

Nel frattempo, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha assicurato che, a parte i problemi tecnici causati dalle sanzioni, nulla interferisce con le forniture di gas.