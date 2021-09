I nuovi strabilianti numeri delle importazioni cinesi dall'Italia

Nell'ultimo articolo vi ho scritto la manna dal cielo che si è ritrovato l'"uomo della Provvidenza" - dettata dal fatto delle mancate spese durante il lockdown (che ha fatto schizzare in alto il tasso di risparmio) e dagli enormi disavanzi pubblici (solo Trump e Biden 6 mila miliardi) - e vi avevo scritto anche dell'esplosione delle importazioni cinesi dall'Italia.

Ebbene, ieri pomeriggio, l'ho scoperto solo stamane, la General Administration of Customs (le Dogane cinesi) ha pubblicato le statistiche di agosto. Dunque, nell'agosto del 2020 le importazioni cinesi dall'Italia furono 1,986 miliardi di dollari, nell'agosto 2021 2,627. In totale tra gennaio e agosto 2020 le importazioni cinesi dall'Italia furono 13 miliardi di dollari.

Nel 2021, sempre gennaio agosto 20,558 miliardi di dollari. In totale fa +58%.

Follow the money. I pifferai non hanno spazio per coloro i quali vedono le fonti ufficiali. I giornalisti, gli "intellettuali", la stragrande maggioranza della gente non è abituata a studiare e con il Ministro Bianchi in futuro sarà sempre così.

In ultimo, l'Istat quest'esplosione non la considera nelle sue statistiche perché, come insegna Michele Geraci, le importazioni dall'Italia avvengono via Olanda (porto di Rotterdam), Svizzera e Belgio, oltre che acquisti in varie metropoli del mondo di prodotti italiani.

LEGGI DI PASQUALE CICALESE: "PIANO CONTRO MERCATO"

Tutto ciò è il frutto del Memorandum d'Intesa siglato nel 2019 tra Cina e Italia.

La Cina considera da sempre paese nostro grande amico e onora gli impegni. Ha pazienza e non se ne importa della vergognosa campagna stampa e politica che butta fango al suo Paese. Sa che alla lunga si troveranno intese.

La Cina considera l' Italia una grande civiltà, ha un'ammirazione profonda per il suo popolo, per i suoi prodotti e per la sua cultura .E' attratta dal nostro Paese.

Se solo avessimo una classe dirigente e mediatica più seria ne potremmo ricavare enormi soddisfazioni, molto più di quanto sta succedendo nell'ultimo anno. Gli altri paesi non sono mica sciocchi. Noi invece masochisti.