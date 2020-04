Il coronavirus si può "riattivare" nei pazienti guariti, afferma il CDC coreano

Il coronavirus si potrebbe ‘riattivare’ nelle persone guarite dal Covid-19. Ad affermarlo sono i Centri coreani per il controllo e la prevenzione delle malattie, secondo quanto riporta Bloomberg.

Circa 51 pazienti classificati come guariti in Corea del Sud sono risultati di nuovo positivi, ha reso noto il CDC in un briefing. Il virus si potrebbe essere riattivato in queste persone, dato che sono risultati nuovamente positivi poco aver terminato il periodo di quarantena, ha dichiarato Jeong Eun-kyeong, direttore generale del CDC coreano.

"Mentre stiamo dando più peso alla riattivazione come possibile causa, stiamo conducendo uno studio completo su questo", ha detto Jeong. "Ci sono stati molti casi in cui un paziente durante il trattamento è risultato negativo un giorno e positivo un altro”.

Un paziente è considerato completamente guarito quando due test condotti con un intervallo di 24 ore mostrano risultati negativi.

Il CDC coreano condurrà un'indagine epidemiologica sui casi, ha detto Jeong.

La Corea del Sud è stato uno dei primi paesi ad avere un focolaio di coronavirus su larga scala, ma il paese conta solo 200 morti ed ha adottato una nuova modalità di conteggio dei casi da quando ha raggiunto il picco a 1.189 il 29 febbraio. Uno dei programmi di test più ampi al mondo e un approccio basato sulla tecnologia per rintracciare le infezioni ha visto la Corea contenere la sua epidemia senza blocchi o chiusure delle imprese.

A partire da mercoledì, la Corea del Sud ha avuto 10.384 casi di virus, con 6.776 dimessi dall'ospedale, secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University e da Bloomberg News.

Gli epidemiologi di tutto il mondo sono impegnati per scoprire di più sul virus che causa Covid-19. La rapida diffusione globale del patogeno ha recentemente visto il focus verso i pazienti che contraggono il virus ma presentano pochi o sintomi atipici. La Corea è stata in prima linea nel rintracciare questi casi, che stanno causando particolare preoccupazione in Cina.