Iran, Siria, Libia, Ucraina. Tutti vanno da Putin nessun a Washington

Che il presidente della Russia, qualificato da diversi analisti come uno dei pochi statisti che il mondo abbia oggi, dia lezioni di diplomazia da anni, è qualcosa che non sfugge a nessuno, ma che pochi accettano di ammettere."È più che mai evidente che il ruolo della Russia nella risoluzione dei conflitti , sia in Medio Oriente che in altre parti del mondo, è indispensabile", afferma l'editorialista di Sputnik ed ex direttore di Euronews Luis Rivas. "La Russia è diventata un interlocutore indispensabile", osserva.Ma nel calore degli shock che l'inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, dà alla disciplina della diplomazia, non è solo il fatto che diversi leader vengono a Mosca per parlare con Putin per trovare Uscite a diverse crisi, ma c'è da evidenziare che anche i media occidentali iniziano gradualmente a mettere in risalto questa situazione.Sono i casi di alcuni media tedeschi di come hanno descritto la visita della Merkel a Putin . Pertanto, il quotidiano Bild am Sonntag ha descritto come storico ciò che è accaduto dopo l'incontro tra i due - il primo dal 2015 - sottolineando che la Merkel si è espressa con "parole sorprendentemente amichevoli" con Putin, che "non ha ricevuto altro che elogi". E ha aggiunto che al momento di riferirsi agli Stati Uniti, il leader tedesco ha affermato che Washington era solo un "alleato", ma non parlava di "cooperazione transatlantica".Nel frattempo, Süddeutsche Zeitung sottolinea che gli ultimi eventi tra gli Stati Uniti e l'Iran hanno causato un cambiamento di approccio tra i due paesi e che, quando questa visita è stata organizzata, entrambe le parti hanno lavorato per l'armonia. "Ovviamente, sia a Berlino che a Mosca, hanno capito che puoi dare all'altro qualcosa che non hai."Così hanno raccontato le dichiarazioni della Merkel, che tra l'altro ha affermato che "Dal punto di vista tedesco ed europeo, perseguiamo prima i nostri interessi e la Russia, i loro, [...] Nonostante tutto il difficoltà, troviamo interessi comuni. Questa visita è buona perché dimostra che dobbiamo parlare tra noi stessi e non l'avversario. Solo così gli argomenti dell'altra parte possono essere meglio compresi. ""È chiaro che gli europei non possono dirlo così chiaramente, ma lo dimostrano con questo tipo di visita e questo tipo di commento", afferma Rivas.L'Iran, la Libia, la Siria e l'Ucraina, questioni che fino a poco tempo fa erano impensabili che non erano state trattate esclusivamente ed esclusivamente alla Casa Bianca, sono questioni che ora i leader mondiali non vedono un posto migliore per metterli sul tavolo al Cremlino .Un tavolo in cui puoi anche parlare degli stessi Stati Uniti e delle loro sanzioni contro la Germania, o cercare di affrontare le possibili conseguenze dell'assassinio del generale iraniano Qassem Soleimani su ordine di Trump, le cui ragioni sono state negate dal suo segretario alla difesa, Mark Esper.Rivas osserva che "nel caso dell'Iran, è chiaro che la visita della Merkel si aggiunge anche ad altre visite e incontri con i principali leader russi per cercare di far sì che Mosca mediasse anche tra l'Iran e gli europei nel senso di cercare di far rispettare l'accordo nucleare "."Ciò che è chiaro è che in quella zona [Medio Oriente] ora il mondo occidentale deve solo ricorrere a Vladimir Putin, come è anche il caso, uscendo nel Mediterraneo, dalla guerra civile in Libia", conclude Luis Rivas.