Iskander e la NATO: come la Russia mantiene il suo vantaggio strategico

Il sistema missilistico Iskander, noto anche come 9K720 Iskander (designazione NATO SS-26 Stone), rappresenta una delle armi più avanzate dell'arsenale russo e continua a essere una delle principali preoccupazioni per la NATO e gli Stati Uniti. Progettato inizialmente durante la Guerra Fredda per contrastare le difese aeree occidentali, l'Iskander è stato migliorato nel corso degli anni, diventando un sistema cruciale per la strategia militare della Russia, in grado di effettuare attacchi sia convenzionali che nucleari con una precisione micidiale, come evidenzia la pubblicazione statunitense The National Interest.



Caratteristiche del sistema Iskander

L'Iskander è un sistema missilistico balistico a corto raggio altamente mobile, capace di trasportare testate convenzionali e nucleari con una gittata massima di 500 chilometri. La sua capacità di penetrare le difese nemiche e colpire obiettivi strategici lo rende una minaccia significativa per le forze della NATO, soprattutto perché può essere rapidamente dispiegato e risulta difficile da intercettare. La sua velocità ipersonica e i sistemi avanzati di guida, tra cui il GLONASS (l'alternativa russa al GPS statunitense), gli conferiscono un'elevata precisione.

Il sistema è stato ampiamente utilizzato nei conflitti moderni, come la guerra civile in Siria e, più recentemente, la guerra in Ucraina, dove ha dimostrato la sua potenza e letalità. L'Iskander-M, la versione più avanzata, ha una gittata di 310 miglia (circa 500 km) e sfrutta un propellente solido a stadio unico, il che gli consente di raggiungere velocità ipersoniche nella fase terminale del volo, rendendolo un bersaglio estremamente difficile da intercettare anche per i sistemi di difesa antimissile più avanzati, come i tanto pubblicizzati Patriot statunitensi.



Il contesto geopolitico e la risposta della NATO

La Russia ha schierato questi missili in aree strategiche come l'enclave di Kaliningrad, un territorio chiave tra Germania e Polonia, rafforzando così la propria posizione militare in Europa. La vicinanza di Kaliningrad ai confini della NATO e dell'Unione Europea invia un chiaro segnale ai Paesi europei: la Russia è in grado di infliggere danni devastanti in caso di escalation della guerra in Ucraina.

Per rispondere alla crescente minaccia rappresentata dall'Iskander, la NATO ha implementato una serie di misure difensive. Una delle principali è l'installazione di sistemi di difesa missilistica balistica come l'Aegis Ashore, progettato per rilevare e intercettare minacce missilistiche in arrivo. Tuttavia, nonostante questi sforzi, la velocità, la manovrabilità e i sistemi di guida avanzati dell'Iskander rappresentano ancora una sfida significativa per i sistemi di difesa missilistica tradizionali. In particolare, la capacità del missile di utilizzare inganni, come i decoy (PENAIDs) per confondere i sistemi di difesa aerea, aumenta ulteriormente la difficoltà nel contrastarlo.



L'Iskander come strumento di deterrenza



Oltre a essere una potente arma sul campo di battaglia, l'Iskander svolge un ruolo strategico nella politica di deterrenza russa. La sua capacità di trasportare testate nucleari lo rende un elemento chiave nella strategia di dissuasione della Russia a livello globale e regionale. La proliferazione di questo sistema missilistico è un altro motivo di preoccupazione per i pianificatori militari occidentali: Mosca ha esportato la versione Iskander-E a Paesi come l'Iran, aumentando la diffusione di tecnologie missilistiche avanzate a paesi schierati nel campo avverso a quello occidentale e minacciando ulteriormente gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti e dei loro vassalli.



Sfide future per la NATO

Nonostante la NATO abbia potenziato le sue capacità di difesa, inclusi investimenti in sistemi antimissile e esercitazioni militari congiunte per migliorare il coordinamento tra le forze alleate, la minaccia dell'Iskander rimane notevole. La combinazione di velocità ipersonica, capacità di manovra e guida precisa rende questo missile un'arma estremamente difficile da intercettare con i mezzi attualmente a disposizione della NATO. Inoltre, il vasto arsenale di Iskander in possesso della Russia potrebbe facilmente sopraffare i sistemi difensivi esistenti, creando una situazione in cui le forze NATO potrebbero essere vulnerabili a un attacco rapido e devastante.

In conclusione, l'Iskander rappresenta non solo una minaccia diretta sul campo di battaglia, ma anche uno strumento di potere geopolitico che la Russia continua a utilizzare per mantenere un vantaggio strategico nei confronti dell'Occidente.