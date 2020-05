Ha stato Putin? Il mainstream prova a creare il solito "colpevole" per le rivolte negli Stati Uniti

È del tutto prevedibile che politici e organi di informazione stiano puntando il dito contro la Russia per rivolte negli Stati Uniti. Lo hanno dichiarato alcuni analisti interpellati da RT, dal momento che incolpare il Cremlino per tutto ciò che è scomodo è diventato un passatempo americano.Manifestazioni a livello nazionale contro la morte di George Floyd sono divenute in rivolte e saccheggi in molte città, creando caos e opportunismo politico. George Szamuely, un ricercatore del Global Policy Institute ha commentato a RT gli sforzi per creare come capro espiatorio la Russia per la crisi. “Era assolutamente prevedibile. Mi chiedevo quanto tempo ci sarebbe voluto ai media mainstream per trovare un colpevole russo. Certo, non ci sono prove minime per questo, ma è prevedibile ", ha osservato.Secondo Szamuely, l' "élite liberale" americana si è aggrappata all'idea che il Cremlino si nasconde dietro ogni angolo - un'abitudine che ha messo radici dopo che Hillary Clinton ha perso le elezioni presidenziali del 2016.Le persone che presentano tutta questa narrativa "La Russia è da incolpare", non hanno ancora superato il 2016. È un replay della stessa storia di collusione Trump-Russia per la quale non ci sono prove.Ha predetto che i disordini finiranno per aiutare politicamente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dal momento che sempre più americani chiedono un ritorno alla legge e all'ordine. In quanto tale, i democratici sono alla disperata ricerca di un modo per dipingere il caos come l'ennesimo complotto sinistro e senza fondamento di Trump-Russia.L'analista politico e giornalista Andre Vltchek ha ritenuto che l'establishment americano sia anche desideroso di nascondere i propri doppi standard quando si tratta di tenere conferenze sul resto del mondo sui diritti umani."Gli Stati Uniti sono pronti a imporre sanzioni alla Cina per Hong Kong, per il trattamento riservato ai manifestanti, che è molto più mite di quello che vediamo adesso a Minneapolis e in altre parti degli Stati Uniti", ha spiegato Vltchek a RT.Sebbene la copertura delle notizie abbia inizialmente minimizzato l'entità della distruzione causata da sommosse e saccheggi, i media, gli esperti e i funzionari hanno iniziato a cambiare marcia. Durante un'apparizione alla CNN, il presidente della National Urban League e l'ex sindaco di New Orleans Marc Morial hanno ipotizzato che i disordini in corso a Minneapolis fossero alimentati da agenti russi.Un sentimento simile è stato espresso dal governatore del Minnesota Tim Walz, che ha cripticamente suggerito che il suo stato era stato minato da una sorta di influenza straniera. Questa teoria ha messo radici tra gli esperti politici, sebbene finora non siano riuscite a convalidare le loro affermazioni con alcuna prova.(Traduzione de l'AntiDiplomatico)