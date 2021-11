La Russia avverte: gli Stati Uniti alimentano le tendenze separatiste in Siria

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Durante una conferenza stampa congiunta con il Segretario per i Rapporti con gli Stati del Vaticano, l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, a Mosca, il massimo diplomatico russo Sergey Lavrov ha avvertito che il problema del separatismo curdo potrebbe “esplodere” in tutta l'Asia occidentale regione a causa della politica statunitense.

"Raccomanderei ai curdi di non soccombere ai flirt che i nostri colleghi americani continuano nei loro rapporti... stanno aprendo la strada per alimentare le tendenze separatiste nella Repubblica araba siriana orientale e stanno cercando di rendere questi piani seriamente irritanti che mira agli interessi di preservare uno stato siriano unito” , ha sottolineato.

Il ministro degli Esteri russo ha denunciato che questa politica degli Stati Uniti riguarda "giochi pericolosi che possono far esplodere molto seriamente il problema curdo in tutta la regione, poiché la sua dimensione include non solo la Siria, ma anche altri Paesi".

Inoltre, ha esortato gli stati occidentali a smettere di "sabotare" il ritorno dei rifugiati siriani.

"I paesi occidentali devono cessare il loro comportamento sovversivo e non minare gli sforzi del governo siriano per creare le condizioni per il ritorno degli sfollati", ha affermato Lavrov.

Ha anche invitato questi paesi a porre fine alle "sanzioni unilaterali illegali" che impongono continuamente alla Siria, soprattutto nel mezzo della nuova pandemia di coronavirus, che causa il COVID-19, e a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale. Paese.

Damasco, che per anni ha contrastato i complotti degli Stati Uniti e del regime israeliano per stabilire uno stato curdo "indipendente", considera tali piani come segregazionisti e promette di contrastare qualsiasi piano secessionista sul proprio territorio nazionale.