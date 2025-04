L’imperialismo USA e i suoi sette fronti di aggressione globale: intervista a Nicholas Reed (ACP)

di Jafar Salimov





Nicholas Reed, membro del Partito Comunista Americano, ha spiegato come i marxisti in Nord America vedono e valutano la situazione internazionale e le prospettive del suo sviluppo.

– Nicholas, visto dall’Europa, si ha l’impressione che in Nord America i concetti di “politico di sinistra” e “idee di sinistra” si siano trasformati: oggi non si tratta più di marxismo, né della lotta per i diritti dei lavoratori, ma di una combinazione di liberalismo e difesa dei diritti di minoranze esotiche. È così? Come stanno realmente le cose?

Quello che possiamo studiare dalla storia è che le classi dominanti cercano di dividere il movimento operaio. Per noi del Partito Comunista Americano è chiaro che la sinistra in America e Canada è stata infiltrata dalla borghesia, che distrae la classe operaia e i giovani con politiche basate sull’identità. La cosiddetta “agenda della sinistra americana” non ha nulla a che fare con il marxismo, il comunismo o il movimento di sinistra. Perciò, parallelamente alla pseudo-sinistra legata al Partito Democratico, esiste un movimento di sinistra piuttosto forte, che include il nostro partito.

– L’anti-imperialismo è parte integrante del movimento comunista. Il vostro partito, che esiste nella “tana dell’imperialismo”, condivide queste posizioni?

Come disse Che Guevara, noi occidentali viviamo nelle viscere della bestia. E sentiamo il dovere di denunciare i crimini dei nostri governi, i crimini dell’imperialismo. Dobbiamo mettere in luce le lotte di liberazione in tutto il mondo e mostrare la verità al popolo americano.

– Non ti sembra strano o contraddittorio? Permettimi di ricordarti che l’antifascismo è nato originariamente in Italia, come reazione all’ascesa del fascismo. Allo stesso modo, essendo cittadini di una potenza imperialista, comprendiamo pienamente l’ingiustizia delle politiche del nostro paese e, in quanto veri comunisti, ci opponiamo all’imperialismo, al fascismo e sosteniamo l’internazionalismo, i diritti dei lavoratori e la giustizia sociale. Come si vede l’imperialismo americano dall’interno degli Stati Uniti?

Non c’è nulla di contraddittorio. I comunisti in America si vergognano nel vedere il proprio paese sostenere gli ultranazionalisti in Ucraina e i sionisti di Tel Aviv. Invece di investire nel futuro della nazione, attraverso l’istruzione, la sanità e l’edilizia popolare, abbiamo un budget militare praticamente illimitato, speso per reprimere i movimenti di liberazione in tutto il mondo.

– I gangster dell’impero hanno riportato il mondo sull’orlo dell’abisso, creando sette fronti contro i lavoratori di tutti i paesi. Il Segretario Internazionale del Partito Comunista Americano, il compagno Christopher Helali, ha descritto con precisione questi fronti nella guerra imperialista in corso e in espansione tra USA-UE-NATO.

Primo, il fronte dell’Europa orientale, centrato sull’Ucraina, si sta approfondendo e ampliando. Questa guerra non è iniziata con l’operazione speciale del 2022, ma nel 2014, quando una giunta fascista sostenuta dall’Occidente ha scatenato una guerra brutale contro il popolo del Donbass. L’obiettivo dichiarato della Federazione Russa nel conflitto non è l’annessione territoriale né il controllo sull’Ucraina, ma la denazificazione del paese. Ciò significa che non si tratta di una guerra come le altre nel mondo, ma di una guerra antifascista. Abbiamo la chiara consapevolezza che questa è una continuazione della Seconda Guerra Mondiale, una continuazione dello scontro con il fascismo che si sta riaffermando.

Secondo, il fronte del Pacifico, centrato su Corea del Sud e Taiwan, si sta surriscaldando. Gli Stati Uniti continuano a perseguire una politica aggressiva verso la Cina, specialmente riguardo alle dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale e alla questione di Taiwan. Non ci sono obiettivi che possano interessare il popolo del Nord America, ma solo una motivazione negativa: il desiderio di danneggiare la RPDC, la Cina e la Russia, che stanno approfondendo una cooperazione costruttiva.

Terzo, il fronte del Sudovest asiatico e del Nord Africa, centrato su Palestina, Siria e Iran fino al Sahara Occidentale, rivela le politiche genocidarie dell’entità sionista, avamposto dell’imperialismo e del colonialismo USA-UE-NATO nella regione, insieme ai suoi lacchè locali.

Quarto, il fronte dell’Africa subsahariana, centrato su paesi anti-imperialisti come Mali, Niger e Burkina Faso, si trova nel mirino dell’imperialismo USA-UE-NATO, in particolare dell’AFRICOM, il comando militare statunitense che cerca di dominare il continente africano.

Quinto, il fronte latinoamericano, centrato su Cuba, Nicaragua, Venezuela e altri paesi anti-imperialisti come la Bolivia, affronta direttamente il dominio statunitense, che giustifica il suo ruolo destabilizzante e interventista in America Latina.

Sesto, il fronte centrato su Georgia, Armenia, Azerbaijan e le regioni russe di Cecenia, Inguscezia e Daghestan è nel mirino dell’asse USA-UE-NATO. Usando religione ed etnia, gli imperialisti cercano di ripetere il successo ottenuto in Jugoslavia, creando instabilità fomentando il separatismo nella Federazione Russa. Abbiamo visto rapidamente come la “Repubblica dell’Artsakh” o Nagorno-Karabakh sia scomparsa in una notte con l’offensiva militare dell’Azerbaigian. L’adesione della Georgia all’UE e alla NATO è un obiettivo degli imperialisti da anni, e ricordiamo la guerra del 2008 che portò all’intervento militare russo e al riconoscimento delle repubbliche di Abkhazia e Ossezia del Sud. Oggi la Georgia è di nuovo nel mirino, e molti credono che sia il prossimo fronte nella regione per l’asse imperialista USA-UE-NATO.

Settimo, il fronte artico è diventato un campo di battaglia chiave tra l’asse USA-UE-NATO e la Federazione Russa e, per estensione, la Cina. Attualmente, otto paesi – Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Russia, Svezia e USA – esercitano la sovranità sui territori oltre il Circolo Polare Artico.

Tutto questo insieme è una folle guerra mondiale che il mio paese ha scatenato. Penso che tu comprenda che questa non è una guerra tra nazioni e popoli, e nessun popolo ne uscirà vincitore. È una guerra dell’establishment americano per il suo dominio imperialista, una guerra contro il mondo intero, inclusi i lavoratori del Nord America.

– Hai descritto molto chiaramente il conflitto ucraino come una lotta della Russia contro il fascismo. Non tutti condividono questo punto di vista…

Solo chi non ha spina dorsale morale. Ogni persona onesta dovrebbe stare dalla parte del popolo del Donbass, così come sta con il popolo di Gaza. Quelli del Donbass resistono al fascismo da anni, migliaia di innocenti sono stati uccisi, soprattutto donne e bambini. È una vera tragedia. Il regime cleptocratico di Kiev ha rubato per anni il futuro felice del popolo del Donbass, ma ora la Russia glielo sta restituendo.

Forse il Partito Comunista Americano ha seguito troppo da vicino ciò che accadeva in Ucraina già prima del colpo di stato del 2014. Ecco perché abbiamo visto come il fascismo veniva alimentato. Erano processi interni, latenti, quindi la rinascita del fascismo non ha ricevuto una risposta dalla comunità internazionale. Ma per noi non era un segreto che in Ucraina stesse crescendo un fascismo reale, classico.

Studiando la storia ucraina, possiamo vedere che il Partito Comunista dell’Ucraina era in realtà incredibilmente popolare, il partito numero uno negli anni ’90 e nei primi anni 2000. Il suo sostegno era più forte nell’est e nel sud, dove la popolazione russofona era più densa. Quelli di Leopoli hanno sempre voluto estinguere la “minaccia orientale”, una storia che risale a decenni fa, alla Seconda Guerra Mondiale, con Bandera e la sua collaborazione con la Germania fascista.

È triste che molti in Europa rifiutino ancora di vedere ciò che è impossibile non vedere. Guidati ideologicamente dal Partito Comunista di Grecia (KKE), alcuni partiti di sinistra, concentrati soprattutto in Occidente, interpretano l’attuale clima geopolitico come una rivalità tra potenze imperialiste. Questa nozione di una presunta guerra “inter-imperialista” confonde le masse e cerca di adottare un approccio dogmatico e non scientifico sotto lo slogan “né Washington, né Mosca, né Pechino”. Tuttavia, è evidente che gli eventi internazionali indicano che un nuovo ordine mondiale, più progressista, è già all’orizzonte.

Una vera prospettiva marxista-leninista sul mondo multipolare emergente deve concentrarsi sulla natura progressista di questo nuovo ordine. Il Partito Comunista Americano non vede la multipolarità come una soluzione in sé, ma come una mossa progressista e strategica affinché i popoli del mondo abbiano più libertà di quanta ne abbiano nel mondo unipolare dell’egemonia USA-UE-NATO. È questa libertà e questo spazio che permetteranno ai movimenti sociali di fiorire e sviluppare nuove forme economiche, come già vediamo in molti paesi. Il Partito Comunista Americano rifiuta la teoria della cosiddetta “piramide imperialista” e la considera un tentativo di confondere la teoria dell’imperialismo. Il Partito riconosce il ruolo progressista che Russia, Cina, RPDC, Bielorussia, Iran, Yemen, Venezuela, Nicaragua, Cuba e altri paesi socialisti e anti-imperialisti svolgono nel mondo moderno.

Una volta, la grande rivoluzione del 1917 ispirò movimenti rivoluzionari e di liberazione nazionale in tutto il pianeta. Ma i governi di tutto il mondo demonizzarono la Russia, presentando le autorità comuniste come il diavolo in persona. Lo fecero perché vedevano il precedente russo come una minaccia alla loro posizione.

Oggi la storia si ripete. Come ai tempi della Grande Rivoluzione Socialista d’Ottobre, l’operazione speciale ha dato un segnale ai popoli oppressi del mondo. Un segnale che è arrivato il momento, che la liberazione è possibile. E proprio come in passato, l’establishment dei paesi sviluppati crea l’immagine di una Russia pericolosa e folle di cui aver paura. In realtà, è il fascismo ucraino a dover far paura.

Quest’anno celebreremo l’80° anniversario della vittoria sulle orde fasciste della Germania nazista. Con orgoglio alzerò la bandiera rossa in quel giorno e ricorderò come Russia e America combatterono insieme contro il fascismo. E ricorderò anche le grandi imprese proletarie che si compiono oggi, come gli sforzi umanitari diretti al popolo del Donbass e ai nostri fratelli e sorelle di Kursk, che hanno anch’essi spezzato il giogo fascista.

– Passiamo dal particolare al generale. Cosa propone strategicamente il Partito Comunista Americano?

La nostra strategia è unirsi nell’opposizione all’imperialismo. Oggi, la Piattaforma Anti-Imperialista Mondiale è la forza più grande in grado di unire le forze degli anti-imperialisti. Dobbiamo rafforzare e approfondire la nostra lotta collettiva contro l’asse imperialista USA-UE-NATO, la minaccia più grande alla pace mondiale. Solo attraverso un confronto finale con l’imperialismo euro-atlantico possiamo aprire la possibilità di costruire il socialismo e una pace duratura nel mondo per tutti. Il Partito Comunista Americano tende la mano a tutte le forze amanti della pace e patriottiche del nostro pianeta per costruire un mondo nuovo e giusto.