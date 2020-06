L'oro è sulla buona strada per battere i massimi storici

Il prezzo dell'oro potrebbe superare $ 1.920 l'oncia entro la fine di quest'anno, battendo un record storico stabilito nel 2011, secondo Peter Hug, direttore commerciale globale di Kitco Metals."A breve termine, soprattutto in considerazione dei fattori stagionali, [i prezzi dell'oro] hanno un po'di morbidezza, ma entro la fine dell'anno, penso che il massimo dell'oro del 2011, che è di $ 1.920, sarà lì o più alto", ha affermato Hug.Secondo Hug, mentre i timori di pandemia sono ancora tutt'altro che finiti, è probabile che molti rischi fondamentali per la crescita economica rimangano almeno fino al prossimo anno.Il danno prolungato all'economia potrebbe vedere un'altra correzione delle azioni e delle attività a rischio, ha ricordato Hug, aggiungendo che l'oro potrebbe essere abbattuto con le azioni prima che abbia luogo un'altra corsa.“Non penso che sarebbe rialzista per i metalli. Penso che la reazione iniziale per i metalli sarebbe inferiore quando le persone inizieranno a farsi prendere dal panico e inizieranno a raccogliere denaro”, ha spiegato.Il prezzo dell'oro ha toccato il massimo record di $ 1.920,70 nell'agosto 2011. Oggi, il metallo prezioso è stato scambiato a $ 1,722 per oncia.