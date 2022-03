López Obrador: il Messico non imporrà sanzioni alla Russia

Anche il Messico di distacca dal clima di isterica russofobia che segna questi primi giorni dall’operazione speciale di Mosca in Ucraina per smilitarizzare e denazificare Kiev.

Il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, ha dichiarato durante il suo incontro mattutino con i media che, a differenza delle misure adottate da altri Stati, il suo governo non imporrà alcun tipo di sanzione alla Russia dopo l'invasione militare in Ucraina.

López Obrador si è espresso contro qualsiasi tipo di invasione, specialmente quelle promosse dalle grandi potenze: "Non possiamo essere a favore delle invasioni, vogliamo che questo sparisca. È contrario al diritto internazionale. Non siamo d'accordo che un paese egemone ne invada un altro".

Tuttavia, ha difeso il fatto che l'imposizione di sanzioni non è qualcosa che corrisponde al governo messicano, ma che Città del Messcio intende lavorare per "promuovere il dialogo per raggiungere la pace”.

"Non abbiamo intenzione di prendere alcuna rappresaglia economica perché vogliamo mantenere buone relazioni con tutti i governi del mondo e vogliamo essere in grado di essere in grado di parlare con le parti in conflitto", ha affermato il leader messicano.

????????En #Mexico el presidente @lopezobrador_ luchando contra la censura mediatica ????????????????



"No estoy de acuerdo con censurar medios de información de #Rusia o de cualquier otro país."



??Ojalá @Twitter aclare lo del “fichaje” por la opinión que tiene la gente pic.twitter.com/OgtWkqB5ce — ©halecos Amarillos?????? ?????A?N?O?N?Y?M?O?U?S?? (@ChalecosAmarill) March 1, 2022

Circa la messa al bando dei media russi nell'Unione Europea, López Obrador ha espresso la sua contrarietà rispetto a queste misure: "Non sono d'accordo con la censura dei media, ero contrario quando hanno cancellato l'account del presidente Trump sui social media, così come cono contrario al fatto che i media russi o quelli di qualsiasi altro paese siano censurati, dobbiamo affermare la libertà”.

"Non ci può essere un doppio discorso, un doppio standard, non possiamo parlare di libertà e allo stesso tempo limitare la libertà di espressione", ha detto il presidente riguardo alle censure sui social network.

Insomma, allontanandosi dall’isteria dei paesi appartenenti al blocco occidentale, troviamo posizioni ragionevoli e di buon senso messe al bando dai media e dalla politica delle nostre latitudini.

Paradossalmente, però, proprio i paesi del blocco occidentale insistono nel raffigurarsi come il mondo libero in lotta contro i tiranni.