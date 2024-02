Lula incontra il presidente dell'Egitto per discutere del conflitto israelo-palestinese

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha iniziato un tour in Africa per rinnovare le relazioni che il gigante sudamericano aveva già con questo continente e che sono state trascurate durante il governo di Jair Bolsonaro.

Nei suoi primi due mandati, dal 2003 al 2011, Luiz Inácio Lula da Silva ha portato il Brasile in ogni angolo del mondo, compreso il continente africano. Ha viaggiato 30 volte, ha aperto ambasciate in Liberia, Sierra Leone e Ghana, poi chiuse da Bolsonaro. Adesso ha già annunciato la riapertura di queste e altre sedi diplomatiche e, anche se non lo dice espressamente, i suoi viaggi in questa regione del mondo, e nello specifico la sua politica estera africana, hanno un obiettivo a lungo termine, come spiega ai microfoni di RFI Natalia Barceló, docente universitaria ed esperta di politica estera brasiliana.

"Ci sono molti Paesi in Africa che hanno proiezioni di crescita economica molto positive. E credo che il Brasile abbia saputo approfittare di questa ‘bonanza’ in termini di cooperazione economica e commerciale e di scambi. Dopo la Cina, il Brasile è uno dei Paesi con il maggior numero di investimenti diretti esteri in Africa. Il Brasile ha svolto un ruolo fondamentale nell’inclusione di questo continente nel prendere decisioni rilevanti per il mondo. Ecco perché ritengo che il tour che il Presidente Lula da Silva sta iniziando nel continente sia di grande importanza”.

Anche l'Africa guarda con favore al Brasile. Lo dimostra il fatto che l'Unione Africana è entrata a far parte dell'esclusivo blocco del G20 grazie al sostegno del presidente brasiliano.

Presidente Lula durante visita oficial ao Egito https://t.co/fD9LM6u5Px — Lula (@LulaOficial) February 15, 2024

"Qui non dobbiamo dimenticare che Lula parteciperà anche a quello che è un vertice dei capi di Stato e dell'Unione Africana in Etiopia, di blocchi che in qualche modo cercano di progettare e coordinare gli aspetti legati all'integrazione energetica e infrastrutturale. Ebbene, questo adattamento e questa necessità di avere più voci, di avere un mondo più multipolare, credo che nel caso del Brasile, ma anche nel caso dell'Unione Africana, sia stato adottato come linea guida da sviluppare e che in questo terzo governo di Lula da Silva sia stato ripreso con molta più forza, con più vigore", sottolinea Natalia Barceló.

Le Nazioni Unite stimano che entro il 2050 l'Africa rappresenterà un quarto della popolazione mondiale.

La visita di Lula in Egitto comprende anche una visita presso la sede della Lega degli Stati Arabi. È previsto che Lula parli ai rappresentanti dei Paesi membri della Lega sui rapporti politici ed economico-commerciali tra il Brasile e sulla guerra genocida di Israele a Gaza.

Il leader brasiliano si incontrerà con il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit, e discuterà dei conflitti in Siria e dell'attuale situazione politica in Medio Oriente.

La Lega Araba, fondata nel 1945, riunisce i seguenti paesi: Arabia Saudita, Algeria, Bahrein, Qatar, Comore, Gibuti, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Palestina, Siria, Somalia, Sudan e Tunisia.

Lula vede anche il padrone di casa, il suo omologo egiziano Abdel Fattah al-Sisi. L'Egitto è stato un paese importante nell'evacuazione dei brasiliani e delle loro famiglie dalla Striscia di Gaza dopo l'inizio del conflitto e svolge un ruolo importante nella negoziazione di un accordo tra Israele e il gruppo della resistenza palestinese Hamas. Come sottolinea O Globo, Lula ribadisce la sua disponibilità a mediare per un accordo di pace.

Egitto e Brasile dovrebbero firmare accordi bilaterali nei settori della bioenergia e della scienza, tecnologia e innovazione.