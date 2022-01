L'ultimo stadio delle Covid-follie: La Regione Campania chiude interi reparti ospedalieri

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

L'AntiDiplomatico è anche su Telegram. Clicca qui per entrare nel nostro canale e rimanere aggiornato

Cure con farmaci già rivelatisi efficaci? Neanche a parlarne. Solo inutili vaccini e “Tachipirina e vigile attesa”. E quando il paziente Covid sta boccheggiando, di corsa in ospedale.

Anche per questo la Regione Campania (che non ha ancora completato l’immissione dei nuovi medici di base) ha deciso di chiudere interi reparti ospedalieri per ricoverare pazienti Covid che avrebbero potuto essere efficacemente curati a casa loro.

E i malati affetti da altre patologie?

Aggravandosi il loro stato, arriveranno nelle terapie intensive dove, trovati positivi ad un virus ormai endemico, serviranno ai media per continuare a raccontare che per fermare questa ecatombe bisogna schiacciare i No Vax.

L'AntiDiplomatico è anche su Telegram. Clicca qui per entrare nel nostro canale e rimanere aggiornato