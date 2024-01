Maduro: gli Stati Uniti e l’Europa "sono i grandi complici del genocidio contro il popolo palestinese"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ha denunciato che gli Stati Uniti e l’Europa “sono i grandi complici del genocidio contro il popolo ebraico e palestinese”. Lo ha affermato questo lunedì nel programma “Con Maduro+”, commentando la notizia delle 25mila persone assassinate a Gaza dall'esercito israeliano, insieme all'intellettuale Miguel Pérez Pirela.

A questo proposito, ha riflettuto che contro questi popoli si sta commettendo attualmente il più grande genocidio, affermando che i media internazionali cercano di generare matrici negative nei popoli del mondo.

“Il New York Times negli Stati Uniti, El País in Spagna, Il Messaggero in Italia generano caos e promuovono un’ideologia razzista”, ha sottolineato.

“Creano il caos e impongono stati di repressione, autoritarismo e persecuzione e poi arriva il modello della dominazione coloniale, della dipendenza dai gringos e il modello della distruzione neoliberista, come accade in Argentina”.

Allo stesso modo, ha sottolineato che i media diventano complici dei governi destabilizzanti nel mondo.

"Voi siete complici di questo genocidio, come quello che fecero i nazisti, siete gli esecutori del grande, brutale e criminale genocidio contro il popolo ebraico, lasciate che ognuno tragga le proprie conclusioni", ha riflettuto il Presidente.