Mosca: La NATO costruisce la propria politica sotto il comando degli Stati Uniti

"L'intera politica della NATO è costruita su ordini di Washington che usa l'alleanza per mantenere la sua presenza militare in Europa e per dimostrare il sostegno dei suoi satelliti alla sua indispensabilità per quanto riguarda la sicurezza di questo continente", ha ribadito il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolay Patrushev in un’intervista ad aif.ru.

Ha anche osservato che il blocco militare controllato dagli Stati Uniti dovrebbe esercitare una pressione illegittima da parte del cosiddetto Occidente collettivo sugli stati sovrani utilizzando risorse militari, economiche, informative e di altro tipo.

"Non entrerò nella sanguinosa storia della NATO, ma bisogna conoscerla per comprendere la natura dell'Alleanza come fonte stabile e duratura di pericoli, crisi e conflitti", ha osservato.