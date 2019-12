Mosca sulle sanzioni USA per il North Stream 2: "Con 22 trilioni di dollari di debito proibiscono ad altri di sviluppare il vero settore dell'economia"

"Una nazione con 22 trilioni di dollari di debito pubblico proibisce ad altri, solventi, di sviluppare il vero settore dell'economia!", ha scritto sulla sua pagina Facebook, la portavoce del ministero degli Esteri russo, dopo la misura degli Stati Uniti che prevede altre sanzioni al gasdotto russo Nord Stream 2.La diplomatica russa ha aggiunto che l'ideologia degli Stati Uniti di vivere "a credito" le ha impedito di resistere alla concorrenza globale, come dimostrano gli ordini di "sanzioni economiche" del Dipartimento del Tesoro.La portavoce della Diplomazia russa ha ironizzato sul fatto che gli Stati Uniti "pretenderanno presto di smettere di respirare" e ha predetto che "molti rispetteranno" questa legge.Le dichiarazioni della portavoce russa sono in risposta al National Defense Authorization Act 2020 approvato dalla Camera dei rappresentanti il ??17 dicembre La misura di cui sopra comprende, tra l'altro, le sanzioni contro le società che costruiscono il gasdotto Nord Stream 2 della Russia.Questo gasdotto del valore di quasi 11 miliardi di dollari, passa sotto il Mar Baltico, evitando l'Ucraina, ha lo scopo di aumentare le consegne di gas dalla Russia alla Germania.Di fronte a questa situazione, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump teme fortemente che questo progetto rafforzerà l'influenza di Mosca in Europa, in particolare in Germania, principale economia europea.Come ha dimostrato finora, l'unica misura del presidente degli Stati Uniti per superare le sue paure e ostacolare il progresso dei paesi indipendenti è soffocarle imponendo sanzioni incessanti.