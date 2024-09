Nasrallah: Gli attacchi di Israele “una dichiarazione di guerra”

In un discorso pronunciato questo pomeriggio, Il leader del Movimento di Resistenza libanese, Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha assicurato che Israele intende "deliberatamente" uccidere migliaia di persone in pochi minuti.

Vi riproponiamo alcuni passaggi salienti del discorso di Nasrallah

Nasrallah ha assicurato che Israele intende "deliberatamente" uccidere migliaia di persone in pochi minuti. Ha aggiunto che alcuni degli attacchi sono avvenuti in ospedali, mercati, locali commerciali e persino case, oltre a veicoli privati ??e strade pubbliche, dove si trovavano migliaia di civili, tra cui donne e bambini.

"Per due giorni, martedì e mercoledì, il nemico voleva uccidere almeno 5.000 persone in pochi minuti", ha denunciato Nasrallah, aggiungendo che l'azione costituisce un "grande colpo di stato umanitario e di sicurezza che non ha precedenti nella storia del Libano". e forse potrebbe essere "senza precedenti nel mondo".

Il leader di Hezbollah ha stabilito che quanto accaduto è stata "una grande operazione terroristica", ma ha avvertito anche che potrebbe essere definita una "dichiarazione di guerra". "Abbiamo formato diversi comitati interni di ricerca tecnica, tecnologica e di sicurezza, che stanno studiando tutte le ipotesi", ha spiegato.

Inoltre, Nasrallah ha ricordato: "Abbiamo ricevuto un duro colpo, ma questa è la situazione di guerra e ci rendiamo conto che il nemico ha una superiorità tecnologica, soprattutto perché ha l'appoggio degli Stati Uniti e dell'Occidente” precisando che “quando siamo entrati in questo conflitto, abbiamo optato per lo sforzo, il jihad (lotta sacra) e il logoramento, e ne siamo usciti vittoriosi molte volte”, ha affermato.

Per il leader libanese pur ammettendo che “gli ultimi due giorni sono stati difficili” il movimento sarà in grado di superare con dignità”, ribadendo che “l’importante è che questo enorme attacco non ci abbatta e non ci abbatterà. Saremo più forti, più determinati, più impegnati e più capaci di superare tutti i pericoli".

"Il nostro fronte è stato molto efficace e ha esercitato pressione sul nemico, e la prova è ciò che il nemico fa e dice", ha sottolineato.

A questo proposito, ha spiegato: "Quando il nemico afferma che ciò che sta accadendo nel nord (dei territori palestinesi occupati) è la prima sconfitta storica di Israele, ciò è un'ulteriore prova dell'efficacia del nostro fronte. Tutte le forze che il nemico ha spinto a nord (della Palestina occupata) confermano che su questo fronte si trova di fronte una minaccia reale.”

Non a caso, Nasrallah ha evidenziato che Israele ha ammesso la perdita del Nord, cosa che ha costretto il primo ministro, Benjamin Netanyahu, e il suo ministro degli affari militari, Yoav Gallant, a trovare una soluzione per questo fronte, considerato uno dei più importanti.

Seguiranno aggiornamenti