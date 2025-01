Patrick Lawrence - Dove sono finiti i liberali?

di Patrick Lawrence* - Consortium News

Non riesco proprio a capire i liberali e i “progressisti” americani - “pwogwessives”, come li chiamava il compianto Alexander Cockburn.

Non fanno nulla di fronte a eventi calamitosi e lo chiamano lavoro duro. Poi, quando il processo politico (così com'è) prende una piega radicale e c'è da lavorare seriamente, annunciano di essere esausti e di doversi “prendere una pausa” da tutto questo.

E poi se ne vanno a Città del Messico, alle Barbados o nelle Contee di Cotswolds.

Non si capisce. Quando il gioco si fa duro, i liberali prendono... biglietti per Santorini o per la Sicilia.

Propongo una breve analisi del comportamento dei liberali durante gli anni di Biden e ora, con l'insediamento di Donald Trump, non per ridicolizzarli, anche se a questo punto la cultura del liberalismo americano ha molto di ridicolo. No, la mia preoccupazione riguarda le implicazioni più ampie di ciò che equivale a una frivolezza di massa.

I liberali non mi sono mai sembrati molto affidabili. Le loro posizioni dichiarate e i loro “valori” - una parola ridicola di per sé - sono per tradizione sempre di altissimo livello. Ma spesso e prevedibilmente cedono alla reazione.

I liberali della Guerra Fredda si sono dimostrati i peggiori in questo senso: Ogni volta che i principi politici autentici venivano messi in discussione, erano sempre pronti a schierarsi dietro i conservatori della Guerra Fredda.

O.K., qui c'è una lunga e sfortunata storia. Ma a partire dagli anni '90, quelli di Clinton, le cose hanno preso un'altra piega. La capitolazione stessa è diventata la posizione, il valore.

Questo è diventato perfettamente evidente quando Hillary Clinton - guerrafondaia, interventista, coltivatrice di colpi di Stato, autoritaria a tutto tondo - ha assunto una voce importante tra le élite liberali. A partire dalla stagione politica 2016, e non si può fare a meno di notarlo, i liberali hanno favorito vigorosamente... guerre, interventi, colpi di Stato, censura, un certo autoritarismo da apple-pie.

Considerano i militari e “la comunità dell'intelligence” - un termine che riflette l'abbraccio liberale - i loro alleati e amici. Sono, in una frase, i diretti discendenti dei liberali della Guerra Fredda dei decenni passati.

Ho l'urgenza di scrivere la seguente frase. I liberali americani si fidano della Central Intelligence Agency.

Pulita, semplice, spudorata e audace, inconfutabile. Solo sette parole danno un'idea utile di quanto siano andate avanti le cose. E ora saprete cosa intendo per ridicolo.

I quattro anni di potere del regime di Biden e l'elezione di Trump lo scorso novembre ci inducono a mescolare una miscela di ridicolo e di critico, forse anche di serio, per caratterizzare la cultura dei liberali.

In questo periodo abbiamo assistito al crollo anche del debole e sonnolento liberalismo del passato. Vedo una differenza qualitativa, voglio dire, tra il liberalismo di un tempo e quello che è diventato il liberalismo di questi ultimi anni.

Il liberalismo come lo troviamo fuori dalle nostre finestre sembra ora consistere in poco più che in performance e significanti. Ci sono le dichiarazioni di facciata e i discorsi autorizzati, e ci sono i modelli di consumo certificati come una sorta di semiologia dai media liberali.

Guardate l'edizione di un giorno qualsiasi del New York Times: Quelli che di fatto sono i sigilli di approvazione dell'ultima Good Housekeeping - “le magliette che amiamo”, l'olio d'oliva giusto, “il nostro pane alla banana preferito” - sono notevolmente privilegiati rispetto a qualsiasi cosa che assomigli a una notizia seria, misurata in pollici di colonna.

E soprattutto, essendo il resto un sottoinsieme, c'è un'adorazione dell'autorità scioccantemente sottomessa. E questo, a sua volta, induce tra i liberali qualcosa a metà tra il rifiuto di agire e l'incapacità di agire, una paralisi.

Si può leggere lo scivolamento del liberalismo nella direzione del supercilioso in tutte quelle presunte grida di panico quando lo slancio di Trump è aumentato durante la stagione politica 2024. Fascista, tiranno, totalitario, dittatura e, soprattutto, minaccia esistenziale per la democrazia: era tutto molto importante, di portata storica.

Ma mi sono chiesto cosa facessero tutte le persone che dicevano queste cose di fronte a una prospettiva così minacciosa come un secondo mandato di Trump. Non ho trovato molto; era tutto fumo e niente arrosto. Dire era in qualche modo sufficiente, tutto quello che c'era da fare con l'azione politica.

In un altro senso, mentre c'erano tanti allarmi per la prospettiva di una presidenza Trump, e a parte la minoranza di principi che ha manifestato nei campus universitari e altrove, i liberali sembravano avere poco da dire mentre Joe Biden trascinava gli Stati Uniti in un genocidio.

Dov'erano queste persone? Voglio ancora saperlo.

È stato sufficiente, come azione, tirare la leva per Kamala Harris lo scorso 5 novembre, anche se ha appoggiato il terrore israeliano apertamente come il presidente.

Routine di diritto

Ho dovuto ridere dopo le elezioni quando un commentatore conservatore di cui non ricordo il nome si è chiesto sulla carta stampata perché tutti i liberali che lanciavano termini come "fascista", "dittatore", "tiranno" e così via non si fossero rifugiati sulle colline come facevano i vecchi partigiani francesi , i guerriglieri di guerra che rinunciavano al lavoro e alla famiglia per intraprendere azioni armate e operazioni di sabotaggio contro la Wehrmacht nazista dai nascondigli sulle montagne dove si sostentavano con foglie ed erbacce.

Un tale vuoto di silenzio e ciò che equivale a indolenza.

Ridicolo è come ridicolo non è, dico io. Come puoi prendere sul serio persone che ti dicono che ora vivono sotto una dittatura fascista mentre vanno avanti con i loro affari come al solito?

Forse la parola che cerco è infantilizzazione, l'infantilizzazione del liberalismo. Esiste un termine migliore per descrivere ciò che è diventato il liberal dall'ascesa di Trump?

Proprio nel momento in cui, secondo la narrazione liberale, è urgente un'azione politica di grande varietà per salvare la nostra repubblica, il nuovo consenso liberale, nato da una "stanchezza" condivisa, è che è tempo di "sintonizzarsi", o "prendersi una pausa", o semplicemente chiudere occhi e orecchie.

Quanti notiziari ho letto di questo genere? Politico: "La resistenza non viene a salvarvi. Si sta disconnettendo". The Associated Press : "Gli americani sono esausti dalle notizie politiche. Gli ascolti TV e un nuovo sondaggio dimostrano che si stanno disconnettendo".

E dal New York Times : “Alcuni tipi di newyorkesi riflessivi e di sinistra dichiarano… di essere stati svuotati, esausti, rassegnati, pronti a scegliere un’ignoranza lamentosa”.

Adoro il Times certe mattine. Newyorkesi riflessivi, di sinistra, ovviamente, che si ritirano onorevolmente nell'ignoranza. Non si può battere questo genere di cose.

Abbuffarsi di cioccolato, guardare serie TV poliziesche britanniche dalla mattina alla sera, persone che si sfiniscono sui tapis roulant: passa ai social media e scopri tutti i tipi di modalità di fuga vicine al suolo. E poi, naturalmente, ci sono i viaggiatori virtuosi.

Bisogna avere l'autorizzazione per indulgere in questo genere di cose, sia chiaro. Bisogna avere la sanzione di un nuovo consenso liberale, e questi arrivano fitti e veloci al giorno d'oggi, un nuovo consenso ogni volta che si guarda. Non preoccupatevi, liberali: il Times è di nuovo qui per voi.

Questo è Charles Blow, l'ultra-liberale editorialista del Times , in un pezzo apparso nell'edizione del 18 dicembre sotto il titolo "Temporaneamente disconnessi dalla politica?":

"Qualcuno dovrebbe sentirsi in colpa per aver scelto di non rimuginare costantemente o di farsi prendere dal panico in anticipo? Per aver scelto di prendere fiato e di prendersi una pausa prima di riprendere a combattere... è quasi certo che accadrà quando Donald Trump tornerà al potere? Assolutamente no."

Riprendere a combattere? Di che lotta si trattava? Deve aver voluto dire votare per la lista "Joy and Vibes" alle urne lo scorso novembre. Da tutto questo deduco che è stato estenuante.

Il consenso ormai evidente — capisci cosa intendo? Un altro — è che finché l'americano liberale prova i sentimenti giusti, i sentimenti approvati, è sufficiente: non c'è bisogno di fare effettivamente nulla. Non si può permettere a nulla di rompere le routine di diritto del liberale.

E troviamo anche un netto rifiuto di affrontare o anche solo di riconoscere quella metà dell'America che, dopo aver messo Donald Trump al potere, non si conforma alla versione liberale della realtà.

Ecco cosa leggo nell'improvviso impulso a viaggiare: è un sussulto, un voltarsi dall'altra parte, niente di più. Tutto per evitare di riconoscere le lamentele della maggioranza non liberale, tutto per evitare di affrontare la vera composizione della politica americana, tutto per proteggere la bolla liberale da una puntura.

Come si è arrivati ??a questo? Di nuovo, non riesco a capirlo. Gli studiosi ora dibattono sul futuro del liberalismo americano e se può essere salvato o salvarsi da solo per servire a qualche scopo utile nella politica. Non riesco a capirlo neanche io.

Non mi piace pensare ai liberal come rappresentanti di nessuno se non di loro stessi, ma nella misura in cui possono riflettere qualcosa di simile al sentimento prevalente in America, la loro condotta di recente mi rattrista. Siamo una nazione così patetica come loro?

Siamo forse persi, come sembrano essere loro, in meme e sogni narrativi che ci isolano protettivamente dalla realtà e ci liberano da ogni responsabilità di agire?

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Patrick Lawrence, per molti anni corrispondente all'estero, soprattutto per l'International Herald Tribune, è editorialista, saggista, conferenziere e autore, di recente, di Journalists and Their Shadows, disponibile presso Clarity Press o su Amazon. Tra gli altri libri ricordiamo Time No Longer: Americans After the American Century. Il suo account Twitter, @thefloutist, è stato definitivamente oscurato.