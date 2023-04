Pechino, lo storico incontro della riconciliazione tra Iran-Arabia Saudita

I ministri degli Esteri dell'Iran e dell'Arabia Saudita si sono incontrati, oggi, a Pechino, meno di un mese dopo che le due nazioni hanno concordato di ristabilire le relazioni diplomatiche nell'ambito di un accordo mediato dalla Cina.

Una giornata storica per le relazioni internazionali che pone la Cina sulla scena mondiale non solo come potenza economica, commerciale e militare. A tutti gli effetti Pechino è una potenza di pace.

BREAKING NEWS: For the first time in 7 years, the foreign ministers of Iran and Saudi Arabia meet in Beijing for a historic summit as part of a Chinese-sponsored reconciliation deal. pic.twitter.com/pvEHJX9pbv — The Cradle (@TheCradleMedia) April 6, 2023

Dopo essere stati accolti dal ministro degli Esteri cinese Qin Gang, Hossein Amir-Abdollahian e il principe Faisal bin Farhan hanno presieduto un incontro tra le rispettive delegazioni. Hanno anche rilasciato una dichiarazione congiunta ribadendo che Teheran e Riad avrebbero avviato accordi per riaprire ambasciate e consolati nelle prossime settimane.

"I team tecnici continueranno il coordinamento per esaminare le modalità di espansione della cooperazione, compresa la ripresa dei voli e delle visite bilaterali delle delegazioni ufficiali e del settore privato e facilitare la concessione dei visti per i cittadini dei due paesi", si legge nella dichiarazione.

Oltre a questo, nella dichiarazione si ricorda che ci sono piani per riattivare un accordo di cooperazione in materia di sicurezza firmato dai due paesi nel 2001, nonché un accordo generale per "la cooperazione nei settori dell'economia, del commercio, degli investimenti, della tecnologia, della scienza, della cultura, dello sport , e giovani” firmato nel 1998.

"Oggi abbiamo avuto un incontro positivo e una discussione con il mio collega Amir Faisal bin Farhan a Pechino... l'enfasi sulla stabilità, la sicurezza sostenibile e lo sviluppo della regione sono le questioni concordate e all'ordine del giorno comune", ha scritto Amir-Abdollahian su Twitter questa mattina.

Riad e Teheran avevano interrotto i rapporti formali dopo che i manifestanti iraniani avevano attaccato le missioni diplomatiche saudite nel 2016 in seguito all'esecuzione da parte del regno del leader musulmano sciita Nimr al-Nimr, uno di una serie di punti critici tra le due superpotenze regionali.

Le tensioni si erano esacerbate, comunque, nel 2015, dopo che l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, con il sostegno della NATO, lanciarono la brutale guerra contro lo Yemen per rimuovere dal potere il movimento di resistenza Ansarallah.

Tuttavia, in base all'accordo mediato dalla Cina, Teheran e Riad hanno concordato di rispettare la reciproca sovranità nazionale e di astenersi dall'interferire negli affari interni reciproci.

Con grande sgomento di Stati Uniti e Israele, la distensione è un passo significativo verso l'allentamento delle tensioni in una regione attanagliata da decenni da conflitti e turbolenze.