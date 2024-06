Pepe Escobar - Il diktat finale dell'Egemone all'Europa

di Pepe Escobar – Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Il kabuki della "pace" in Svizzera c’è stato e se n'è andato – e il vincitore è stato Vladimir Putin. E non ha nemmeno dovuto comparire.

E non c'era nessuno dei Pezzi Grossi. O nel caso in cui abbiano inviato i loro emissari, si sono rifiutati di firmare la vacua dichiarazione finale – come i membri dei BRICS, Brasile, India, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Sudafrica.

Senza i BRICS, non c'è assolutamente nulla che l'Occidente collettivo – cioè l'Egemone e i vassalli assortiti – possa fare per modificare lo scacchiere della guerra per procura in Ucraina.

Nel suo discorso attentamente calibrato ai diplomatici e alla leadership del Ministero degli Affari Esteri russo, Putin ha delineato un approccio incredibilmente sobrio e strategico per risolvere il problema dell'Ucraina. Nel contesto del via libera all'escalation dell'Egemone – in pratica già da diversi mesi – che ha permesso a Kiev di attaccare più in profondità nella Federazione Russa, l'offerta di Putin è stata estremamente generosa.

Si tratta di un'offerta diretta all'Egemone e all'Occidente collettivo – poiché l'attore in maglietta sudata di Kiev, oltre che illegittimo, è oltremodo irrilevante.

Prevedibilmente, la NATO – attraverso quella lastra epilettica di legno norvegese – ha già proclamato il suo rifiuto di negoziare, anche quando alcuni membri relativamente svegli della Verkhovna Rada (il parlamento ucraino) hanno iniziato a discutere l'offerta, secondo il presidente della Duma Vyacheslav Volodin.

Mosca vede la Verkhovna Rada come l'unica entità legittima in Ucraina – e l'unica con cui sarebbe possibile raggiungere un accordo.

Il rappresentante russo alle Nazioni Unite Vasily Nebenzya ha tagliato corto – diplomaticamente: se la generosa proposta verrà rifiutata, la prossima volta le condizioni per l'avvio dei negoziati saranno "diverse". E "molto più sfavorevoli", secondo il capo della commissione Difesa della Duma Andrei Kartapolov.

Mentre Nebenzya ha sottolineato che in caso di rifiuto l'Occidente collettivo si assumerà la piena responsabilità di ulteriori spargimenti di sangue, Kartapolov ha elaborato il Quadro Generale: Il vero obiettivo della Russia è creare un sistema di sicurezza completamente nuovo per lo spazio eurasiatico.

E questo, ovviamente, è un anatema per le élite dell'Egemone.

La visione della sicurezza di Putin per l'Eurasia risale a questo leggendario discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2007. Ora, con la costante avanzata di un nuovo sistema di relazioni internazionali irreversibilmente multi-nodale (corsivo mio) e multi-centrico, il Cremlino preme per una soluzione urgente – considerando l'escalation estremamente pericolosa di questi ultimi mesi.

Putin ha dovuto ancora una volta ricordare ai sordi, ai muti e ai ciechi l'ovvio:

"Gli appelli a infliggere una sconfitta strategica alla Russia, che possiede il più grande arsenale di armi nucleari, dimostrano l'estremo avventurismo dei politici occidentali. O non capiscono la portata della minaccia che essi stessi creano, o sono semplicemente ossessionati dalla convinzione della propria immunità e della propria esclusività. Entrambe le cose possono trasformarsi in una tragedia."

Ma rimangono sordi, muti e ciechi.

Una proposta che non risolve nulla?

Negli ambienti informati della Russia si sta scatenando un acceso dibattito sulla proposta di Putin. I critici la stroncano come una capitolazione – imposta da oligarchi selezionati e da influenti circoli economici, avversi a una "quasi guerra" (il motto preferito) che continua a rimandare l'inevitabile colpo di decapitazione.

I critici sostengono che la strategia militare è totalmente subordinata alla strategia politica. E questo spiegherebbe i gravi problemi nel Mar Nero e in Transnistria: il centro di potere politico si rifiuta di conquistare l'obiettivo economico-militare numero uno, che è Odessa.

Inoltre, le catene di approvvigionamento di armi dell'Ucraina non vengono interrotte in modo adeguato.

Il punto critico fondamentale è "tutto questo sta richiedendo troppo tempo". Basta guardare l'esempio di Mariupol.

Nel 2014, Mariupol è stata lasciata sotto il controllo di bande nazi-banderiste come parte di un accordo finanziario con Rinat Akhmetov, il proprietario delle opere Azovstal. È un classico caso di prevalenza di oligarchi e finanzieri sugli obiettivi militari.

La generosità di Putin, visibile in quest'ultima offerta di pace, suscita anche un parallelo con quanto accaduto a Dara'a in Siria: Anche la Russia ha negoziato quello che all'inizio sembrava un accordo di pace. Eppure Dara'a rimane un disastro, estremamente violento, con soldati siriani e russi a rischio.

Le cose si complicano ulteriormente quando l'attuale proposta si limita a chiedere alla NATO di non stazionare a Kiev; ma allo stesso tempo a Kiev sarà permesso di avere un esercito, sulla base dei negoziati (abortiti) dell'aprile 2022 a Istanbul.

I critici sostengono anche che Putin sembra credere che questa proposta risolverà la guerra. Ma non è così. Una vera campagna di de-nazificazione è un affare di decenni – che comprende tutto, dalla smilitarizzazione completa allo sradicamento dei focolai di ideologia estremista. Una vera rivoluzione culturale.

L'attuale escalation è già in sintonia con gli ordini impartiti dalla rarefatta plutocrazia che dirige realmente lo spettacolo ai messaggeri – e agli operativi: le bande nazi-banderiste scateneranno una Guerra del Terrore all'interno della Russia per anni. Dal territorio ucraino. Proprio come Idlib, in Siria, che rimane un ambiente favorevole al terrore.

Il dossier Odessa

La strategia di Putin potrebbe avere qualcosa che sfugge ai suoi critici. Il suo desiderio di un ritorno alla pace e di ristabilire solide relazioni con Kiev e con l'Occidente deve essere uno stratagemma – perché lui è proprio il primo a sapere che non accadrà.

È chiaro che Kiev non cederà volentieri territori: questi dovranno essere conquistati sul campo di battaglia. Inoltre, la NATO non può firmare la sua umiliazione cosmica sulla linea tratteggiata, accettando che la Russia ottenga ciò che chiede dal febbraio 2022.

Il primo obiettivo di Putin – quello diplomatico – è già stato raggiunto. Ha chiaramente dimostrato alla Maggioranza Globale di essere aperto a risolvere il dilemma in un'atmosfera serena, mentre la NATO, sconcertata, continua a gridare "Guerra!" ogni due minuti.

L'Egemone vuole la guerra? E beh, guerra sarà – fino all'ultimo ucraino.

E questo ci porta al dossier di Odessa.

Putin, cosa fondamentale, non ha detto nulla su Odessa. Questa è l'ultima occasione per Kiev di tenersi Odessa. Se la proposta di pace verrà definitivamente respinta, Odessa figurerà nella prossima lista dei non negoziabili.

Il Ministro degli Esteri Sergey Lavrov, ancora una volta, ha fatto centro: "Putin è paziente. Chi ha orecchie ascolterà, chi ha cervello capirà."

Nessuno deve aspettarsi che in tutto l'Occidente spuntino cervelli funzionanti. Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha confermato come la NATO stia pianificando massicce installazioni in Polonia, Romania e Slovacchia per "coordinare il trasferimento di armi all'Ucraina".

A ciò si aggiunge la lastra epilettica di legno norvegese che afferma che la NATO sta "discutendo" di portare le proprie armi nucleari a uno stato di prontezza al combattimento "di fronte alla crescente minaccia di Russia e Cina".

Ancora una volta il vecchio Stolty svela il gioco: si tratta della paranoia dell'Egemone nei confronti delle due principali "minacce esistenziali", il partenariato strategico Russia-Cina. Ovvero, i leader dei BRICS che coordinano la spinta verso un mondo multipolare, multi-nodale (corsivo mio), "armonico" (terminologia di Putin).

Rubare denaro russo è legale

Poi c'è il palese furto di beni finanziari russi.

Nel corso del loro penoso spettacolo in Puglia, nel sud dell'Italia, il G7 – alla presenza dell'illegittimo attore in maglietta sudata – ha concordato di spingere altri 50 miliardi di dollari in prestiti all'Ucraina, finanziati dagli interessi sui beni congelati e, a tutti gli effetti, rubati della Russia.

Con una logica impeccabilmente contorta, il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni – il cui parrucchiere e il cui guardaroba non si sono conclusivamente applicati al suo cervello – ha affermato che il G7 "non confischerà i beni congelati della Federazione Russa"; "stiamo parlando di quando gli interessi si accumulano nel tempo".

Per quanto riguarda le truffe finanziarie, questa qua è una vera bellezza.

In sostanza, il cliente principale (l'Egemone) e il suo strumento (l'UE) stanno cercando di mascherare l'effettivo furto dei beni sovrani russi "congelati" come se si trattasse di una transazione legale.

L'UE trasferirà i beni "congelati" – circa 260 miliardi di dollari – allo stato di garanzia per il prestito americano. Il problema è tutto qui – perché solo il reddito derivante dagli asset non sarebbe sufficiente a garantire il prestito.

La questione si fa ancora più azzardata. Questi fondi non lasceranno Washington per Kiev, ma resteranno da quelle parti – a beneficio del complesso industriale-militare che sforna altre armi.

Quindi l'UE ruba i beni, con un misero pretesto legale (Janet Yellen ha già detto che va bene) e li trasferisce negli Stati Uniti. E Washington resta immune se tutto va male – come andrà.

Solo un pazzo potrebbe credere che gli americani concederebbero un prestito consistente a un Paese di fatto 404 con un rating del debito sovrano nel baratro. Il lavoro sporco è affidato agli europei: spetta all'UE cambiare lo status dei beni rubati/"congelati" della Russia in garanzia.

E si attende la mossa finale più azzardata. L'intero schema riguarda Euroclear, in Belgio – dove è parcheggiata la maggior quantità di fondi russi. Eppure la decisione su questa truffa di riciclaggio di denaro non è stata presa dal Belgio, e nemmeno dagli eurocrati.

Si è trattato di una decisione una decisione dell'Egemone imposta al G7. Il Belgio non fa nemmeno parte del G7. Eppure, alla fine, sarà la "credibilità" dell'UE nel suo complesso ad andare in rovina per l'intera Maggioranza Globale.

E i sordi, i muti e i ciechi, com'è prevedibile, non se ne rendono nemmeno conto.