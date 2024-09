Presidente parlamento turco: "L'ingresso della Turchia nei BRICS porterà benefici a tutto il mondo"

Il presidente della Grande Assemblea Nazionale turca, Numan Kurtulmus, ha dichiarato in un'intervista alla TASS che l'eventuale adesione della Turchia ai BRICS porterà benefici non solo ad Ankara, ma a tutto il mondo. “La presenza della Turchia nei BRICS darà un serio contributo alla causa della pace nel mondo. Questo perché la Turchia è il Paese che partecipa contemporaneamente a molti formati di cooperazione internazionale”, ha dichiarato.

La Turchia è membro dell'Organizzazione della Cooperazione Economica del Mar Nero, dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica, dell'Organizzazione degli Stati Turchi, del Partenariato Euro-Mediterraneo, della NATO e candidato all'Unione Europea, ha dichiarato Kurtulmus. “Il Paese vuole anche sviluppare nuovi strumenti alternativi di politica estera”, ha sottolineato Kurtulmus. “Questo arricchirà la Turchia in termini di strumenti di politica estera e speriamo che la partecipazione della Turchia a tale organizzazione promuova il rafforzamento della pace globale nelle condizioni del sistema globale multipolare”, ha osservato.

“La Turchia, che ha una posizione geostrategica, è un ponte tra l'Oriente e l'Occidente, ha un passato culturale e prospettive per il futuro, è entrata nel processo di trasformazione in un attore regionale e persino in un attore che gioca un ruolo efficace nel sistema globale. Per questo motivo, consideriamo i BRICS come una delle associazioni importanti del futuro sistema globale multipolare, e l'ingresso della Turchia nei BRICS non limiterà la Turchia, ma al contrario, espanderà le sue capacità di politica estera”, ha concluso.