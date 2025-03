Prof. Jeffrey Sachs - Negoziare una pace duratura in Ucraina

di Jeffrey D. Sachs* | 6 marzo 2025 | Common Dreams*





Non dovrebbero esserci dubbi su come si possa stabilire una pace duratura in Ucraina. Nell'aprile 2022, Russia e Ucraina erano sul punto di stipulare un accordo di pace a Istanbul, con il governo turco che fungeva da mediatore. Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno convinto l'Ucraina a non firmare e da allora centinaia di migliaia di ucraini sono morti o sono rimasti gravemente feriti.



Eppure il quadro del Processo di Istanbul fornisce ancora oggi la base della pace.

La bozza dell'accordo di pace (datata 15 aprile 2022) e il comunicato di Istanbul (datato 29 marzo 2022) su cui si basava, offrivano un modo sensato e diretto per porre fine al conflitto. È vero che tre anni dopo la rottura dei negoziati da parte dell'Ucraina, durante i quali ha subito gravi perdite, Kiev alla fine cederà più territorio di quanto avrebbe fatto nell'aprile 2022, ma otterrà l'essenziale: sovranità, accordi di sicurezza internazionale e pace.

Nei negoziati del 2022, le questioni concordate erano la neutralità permanente dell'Ucraina e le garanzie di sicurezza internazionale per l'Ucraina. La disposizione finale dei territori contesi doveva essere decisa nel tempo, sulla base di negoziati tra le parti, durante i quali entrambe le parti si sono impegnate ad astenersi dall'uso della forza per modificare i confini. Date le realtà attuali, l'Ucraina cederà la Crimea e parti dell'Ucraina meridionale e orientale, riflettendo gli esiti del campo di battaglia degli ultimi tre anni.

Un tale accordo può essere firmato quasi immediatamente e infatti è probabile che venga firmato nei prossimi mesi. Poiché gli Stati Uniti non sosterranno più la guerra, in cui l'Ucraina subirebbe ancora più vittime, distruzione e perdita di territorio, Zelenskyj sta riconoscendo che è ora di negoziare. Nel suo discorso al Congresso, il presidente Donald Trump ha citato Zelenskyj che ha detto: “L'Ucraina è pronta a sedersi al tavolo dei negoziati il prima possibile per avvicinarsi a una pace duratura”.

Le questioni in sospeso nell'aprile 2022 riguardavano le specifiche delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e i confini rivisti dell'Ucraina e della Russia. La questione principale riguardante le garanzie riguardava il ruolo della Russia come cogarantore dell'accordo. L'Ucraina ha insistito sul fatto che i cogaranti occidentali dovrebbero poter agire con o senza il consenso della Russia, in modo da non dare alla Russia un diritto di veto sulla sicurezza dell'Ucraina. La Russia ha cercato di evitare una situazione in cui l'Ucraina e i suoi co-garanti occidentali avrebbero manipolato l'accordo per giustificare un rinnovato intervento militare contro la Russia. Entrambe le parti hanno ragione.

La soluzione migliore, a mio avviso, è quella di mettere le garanzie di sicurezza sotto l'autorità del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ciò significa che Stati Uniti, Cina, Russia, Regno Unito e Francia sarebbero tutti co-garanti, insieme al resto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Questo sottopone le garanzie di sicurezza a un controllo globale. Sì, la Russia potrebbe porre il veto a una successiva risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguardante l'Ucraina, ma si troverebbe poi di fronte all'astio della Cina e del mondo se dovesse agire arbitrariamente sfidando la volontà del resto delle Nazioni Unite.

Per quanto riguarda la disposizione finale dei confini, è molto importante avere qualche informazione di base. Prima del violento rovesciamento del presidente ucraino Viktor Yanukovich nel febbraio 2022, la Russia non aveva avanzato alcuna pretesa territoriale nei confronti dell'Ucraina. Yanukovich era favorevole alla neutralità dell'Ucraina, si opponeva all'adesione alla NATO e aveva negoziato pacificamente con la Russia un contratto di locazione ventennale per la base navale russa di Sebastopoli, in Crimea, sede della flotta russa del Mar Nero dal 1783. Dopo che Yanukovich è stato rovesciato e sostituito da un governo filo-NATO sostenuto dagli Stati Uniti, la Russia si è mossa rapidamente per riconquistare la Crimea, per evitare che la base navale cadesse nelle mani della NATO. Dal 2014 al 2021, la Russia non ha spinto per l'annessione di nessun altro territorio ucraino. La Russia ha chiesto l'autonomia politica delle regioni dell'Ucraina orientale a maggioranza russa (Donetsk e Luhansk) che si sono staccate da Kiev subito dopo la caduta di Yanukovich.

L'accordo di Minsk II doveva attuare l'autonomia. Il quadro di Minsk si ispirava in parte all'autonomia della regione del Sud Tirolo in Italia a maggioranza tedesca. La cancelliera tedesca Angela Merkel conosceva l'esperienza del Sud Tirolo e la considerava un precedente per un'autonomia simile nel Donbas. Purtroppo, l'Ucraina si è opposta con forza all'autonomia per il Donbas e gli Stati Uniti l'hanno appoggiato nel respingere l'autonomia.



La Germania e la Francia, che apparentemente erano i garanti di Minsk II, sono rimaste in silenzio mentre l'accordo veniva accantonato dall'Ucraina e dagli Stati Uniti.

Dopo sei anni in cui Minsk II non è stato attuato, durante i quali l'esercito ucraino armato dagli Stati Uniti ha continuato a bombardare il Donbas nel tentativo di sottomettere e recuperare le province separatiste, il 21 febbraio 2022 la Russia ha riconosciuto Donetsk e Luhansk come Stati indipendenti. Lo status di Donetsk e Luhansk nel processo di Istanbul doveva ancora essere finalizzato. Forse si sarebbe potuto concordare un ritorno a Minsk II e la sua effettiva attuazione da parte dell'Ucraina (riconoscendo l'autonomia delle due regioni nella costituzione ucraina). Quando l'Ucraina si è allontanata dal tavolo dei negoziati, purtroppo, la questione è diventata irrilevante. Pochi mesi dopo, il 30 settembre 2022, la Russia ha annesso i due oblast, oltre ad altri due, Kherson e Zaporizhzhia.

La triste lezione è questa. La perdita di territorio dell'Ucraina sarebbe stata evitata del tutto se non fosse stato per il violento colpo di stato che ha rovesciato Yanukovich e portato al potere un regime sostenuto dagli Stati Uniti e intenzionato a entrare nella NATO. La perdita di territorio nell'Ucraina orientale avrebbe potuto essere evitata se gli Stati Uniti avessero spinto l'Ucraina ad attuare l'accordo di Minsk II sostenuto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La perdita di territorio nell'Ucraina orientale avrebbe potuto probabilmente essere evitata fino all'aprile 2022 nel Processo di Istanbul, ma gli Stati Uniti hanno bloccato l'accordo di pace. Ora, dopo 11 anni di guerra dal rovesciamento di Yanukovich, e a seguito delle perdite dell'Ucraina sul campo di battaglia, l'Ucraina cederà la Crimea e altri territori dell'Ucraina orientale e meridionale nei prossimi negoziati.

L'Europa ha altri interessi che dovrebbe negoziare con la Russia, in particolare la sicurezza per gli Stati baltici e per gli accordi di sicurezza tra Europa e Russia in generale. Gli Stati baltici si sentono molto vulnerabili nei confronti della Russia, il che è comprensibile data la loro storia, ma stanno anche aumentando gravemente e inutilmente la loro vulnerabilità con una serie di misure repressive adottate contro i loro cittadini di etnia russa, comprese misure per reprimere l'uso della lingua russa e misure per tagliare i legami dei loro cittadini con la Chiesa ortodossa russa. I leader degli Stati baltici stanno anche adottando provocatoriamente una notevole retorica russofoba. I russi etnici rappresentano circa il 25% della popolazione sia dell'Estonia che della Lettonia e circa il 5% della Lituania. La sicurezza per gli Stati baltici dovrebbe essere raggiunta attraverso misure di rafforzamento della sicurezza adottate da entrambe le parti, compreso il rispetto dei diritti delle minoranze delle popolazioni di etnia russa, e astenendosi da una retorica al vetriolo.

È giunto il momento di una diplomazia che porti la sicurezza collettiva in Europa, Ucraina e Russia. L'Europa dovrebbe avviare colloqui diretti con la Russia e sollecitare la Russia e l'Ucraina a firmare un accordo di pace basato sul comunicato di Istanbul del 29 marzo e sulla bozza di accordo di pace del 15 aprile 2022. La pace in Ucraina dovrebbe essere seguita dalla creazione di un nuovo sistema di sicurezza collettiva per tutta l'Europa, che si estenda dalla Gran Bretagna agli Urali e oltre.





https://www.commondreams.org/opinion/lasting-peace-ukraine