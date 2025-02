Putin e Trump potrebbero incontrarsi a Riad a fine febbraio - BLOOMBERG

Secondo quanto riportato oggi da Bloomberg, che cita alcune fonti, Putin e Trump potrebbero incontrarsi in Arabia Saudita alla fine di febbraio. Secondo quanto scrive il media sttatunitense, alti funzionari degli Stati Uniti e della Russia si incontreranno la prossima settimana in Arabia Saudita per gettare le basi per un possibile vertice tra i leader alla fine del mese, durante il quale si discuterà di come porre fine alla guerra in Ucraina.

I dettagli dell'incontro e l'elenco dei partecipanti sono ancora in fase di discussione, ma secondo fonti informate, si prevede che i gruppi saranno guidati da consiglieri per la sicurezza nazionale.

La maggior parte degli europei non è ancora stata informata dell'incontro, ha detto un'altra fonte ufficiale che ha chiesto l'anonimato. Si prevede che parteciperanno anche i rappresentanti ucraini, ma non sono pienamente a conoscenza dei preparativi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accennato giovedì a proposito di un imminente summit con Vladimir Putin nel Regno dell'Arabia Saudita e ha detto che gli ucraini sarebbero stati coinvolti. Si sono anche scambiati gli inviti durante una telefonata di 90 minuti, il primo contatto tra i leader dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022.

Il Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, prosegue Bloomberg. non ha risposto alla richiesta di commento, né lo ha fatto un rappresentante del Cremlino.

Le autorità saudite hanno invitato rappresentanti di Stati Uniti, Russia e Ucraina a un incontro a Riyadh. Lo hanno riferito persone a conoscenza della situazione a Bloomberg, che hanno preferito rimanere anonime a causa della delicatezza dell'incontro. Il consigliere per la sicurezza nazionale saudita Musaed Al-Aiban guiderà i colloqui, con una fonte che ha aggiunto che i piani potrebbero essere interrotti a causa di cambiamenti dell'ultimo minuto.

Al-Aiban è uno specialista esperto e vicino al principe ereditario Mohammed bin Salman. Lo ha rappresentato nei negoziati con l'Iran e Washington sulla cooperazione in materia di difesa e sulla normalizzazione delle relazioni con Israele. Il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz e l'inviato speciale Steve Witkoff dovrebbero guidare i negoziati degli Stati Uniti in Arabia Saudita. Ciò solleva interrogativi sul ruolo del rappresentante speciale Keith Kellogg.

Putin sta mettendo insieme un team di pesi massimi con decenni di esperienza in trattative strategiche di alto livello. Tra loro c'è Yuri Ushakov, il principale consigliere di politica estera del Cremlino con 50 anni di esperienza diplomatica, e il suo ufficiale di intelligence di punta Sergei Naryshkin, che ha prestato servizio con Putin nel KGB sovietico. Kirill Dmitriev, un finanziere con un'istruzione a Stanford e Harvard e legami con la famiglia del presidente russo, potrebbe svolgere un ruolo chiave come intermediario non ufficiale nelle trattative di Trump.

Il livello di contatti è aumentato significativamente nell'ultima settimana, soprattutto dopo il duro discorso del vicepresidente statunitense J.D. Vance alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, che ha scioccato i partecipanti europei con la sua analisi critica dei loro "valori fondamentali" e delle loro democrazie vulnerabili.

Bloomberg sottolinea che l'Arabia Saudita intrattiene strette relazioni con gli Stati Uniti, la Russia e l'Ucraina ed è considerata una sede neutrale per potenziali colloqui di pace.