Tianzhou-9 in partenza: così la Cina sostiene la sua stazione spaziale

La stazione spaziale cinese Tiangong si prepara ad accogliere il primo cargo dell’anno, la navicella robotica Tianzhou-9, il cui lancio è previsto dal centro spaziale di Wenchang, nella provincia cinese di Hainan. Il razzo Lunga Marcia 7-Y10, incaricato di trasportare il cargo, è già stato posizionato sulla torre di lancio, segnando l’inizio dei preparativi finali per la missione.

Con questo volo, Tianzhou-9 diventerà la diciassettesima navicella a raggiungere la stazione spaziale cinese e l’ottava dedicata al trasporto di rifornimenti. A bordo, oltre a propellenti e materiali scientifici, ci saranno anche provviste per gli astronauti della missione Shenzhou XX, in orbita da quasi tre mesi.

Questa missione segna un nuovo primato: il cargo trasporterà ben 6,5 tonnellate di rifornimenti, superando di circa 100 chilogrammi i carichi delle missioni precedenti. Tra i materiali consegnati ci saranno attrezzature per gli esperimenti scientifici, ricambi per la stazione spaziale e due nuove tute spaziali progettate per le attività extraveicolari.

Le nuove tute, un miglioramento rispetto alle versioni precedenti, permetteranno agli astronauti di effettuare fino a 20 passeggiate spaziali in quattro anni, rispetto alle 15 in tre anni delle tute precedenti. Inoltre, Tianzhou-9 porterà in orbita un nuovo dispositivo di allenamento per i muscoli core, fondamentale per contrastare l’atrofia muscolare in assenza di gravità e facilitare il riadattamento degli astronauti una volta tornati sulla Terra.

Non solo tecnologia: il cargo amplierà anche il menu degli astronauti, introducendo circa 30 nuovi tipi di cibo spaziale. Con questa aggiunta, le opzioni disponibili supereranno le 190 voci, mentre il ciclo di rotazione dei pasti passerà da 7 a 10 giorni, garantendo una maggiore varietà e qualità nutrizionale.

Oltre ai rifornimenti operativi, Tianzhou-9 trasporterà 776,5 chilogrammi di carico scientifico, inclusi campioni e strumenti per 23 esperimenti in ambiti come biologia spaziale, scienza dei materiali e fisica dei fluidi in microgravità. Alcuni di questi esperimenti richiederanno una preparazione dei campioni direttamente a Wenchang prima del lancio, tra cui studi su cellule muscolari scheletriche, epatiche e su organoidi cerebrali.

A svolgere il ruolo di vettore sarà il razzo Lunga Marcia 7-Y10, un modello a propellente liquido sviluppato dalla China Academy of Launch Vehicle Technology. Con un’altezza di 53,1 metri e un peso al decollo di 597 tonnellate, questo razzo è progettato per trasportare carichi fino a 13,5 tonnellate in orbita terrestre bassa.

Questa missione rappresenterà il decimo volo del Lunga Marcia 7, confermando l’affidabilità di un sistema sempre più avanzato e cruciale per il sostentamento della stazione spaziale cinese. Con il docking previsto in appena tre ore, Tianzhou-9 potrebbe confermare l’efficienza della tecnica di aggancio rapido, già testata con successo nelle missioni Tianzhou-7 e Tianzhou-8.

Mentre i tecnici a terra completano gli ultimi controlli, la Cina si appresta a compiere un altro passo avanti nel suo ambizioso programma spaziale, rafforzando la presenza umana nello spazio e aprendo nuove frontiere per la ricerca scientifica.

