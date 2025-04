Putin: "Le relazioni di lunga data della Russia con la Palestina hanno aiutato per la liberazione degli ostaggi russi"

"Il ritorno dei russi dalla prigionia a Gaza è stato possibile grazie alle relazioni di lunga data della Russia con il popolo palestinese". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con Alexander Trufanov, rilasciato da Gaza a febbraio. “Il fatto che abbiate riottenuto la libertà è il risultato delle relazioni stabili e di lunga data della Russia con il popolo palestinese, i suoi rappresentanti e varie organizzazioni”, ha dichiarato Putin secondo quanto riporta oggi TASS.



“Penso che dovremmo esprimere la nostra gratitudine alla leadership, all'ala politica di Hamas, per aver accettato di venirci incontro e aver compiuto questo atto umanitario di liberarvi“, ha aggiunto. “Naturalmente, faremo tutto il possibile affinché tali atti vengano compiuti il più spesso possibile e tutte le persone che si trovano ancora in quelle condizioni, in cui voi avete trascorso così tanto tempo, vengano anch'esse liberate”, ha sottolineato il presidente russo.



“Grazie a Dio siete sani e salvi e qui con noi. In questo momento non intendo dare alcuna valutazione politica degli attuali sviluppi. Ma tutto ciò che vi è accaduto è una tragedia”, ha concluso rivolgendosi a Trufanov e ai suoi familiari.







