Sanzioni e ultimatum: gli USA fanno pressione sul Venezuela per sostenere l'inabilitata Machado

Gli Stati Uniti hanno ripreso a minacciare il Venezuela con sanzioni e ultimatum perentori nel tentativo di annullare la decisione della giustizia di Caracas che ha ribadito l’inabilitazione politica dell’esponente di opposizione María Corina Machado. Ora, l'ultimatum incombe sulla spinosa questione dei colloqui che il governo del presidente Nicolás Maduro sta tenendo con un settore dell'opposizione.

Lunedì, dopo aver ratificato l'interdizione di Machado dalle cariche pubbliche, gli Stati Uniti hanno deciso di reintrodurre una delle numerose misure coercitive emesse contro il Venezuela e martedì hanno avvertito che ne avrebbero revocate altre.

Presento el Acuerdo de Barbados, para que todas y todos constaten su cumplimiento de forma estricta. También el mecanismo con que el ?@TSJ_Venezuela? actuó de forma impecable. Es cosa juzgada. Avancemos pic.twitter.com/PrXoJRk5uu — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) January 27, 2024

Machado è stata inabilitata dalla ‘Contraloría’ nel 2015 per 15 anni per reati di corruzione e aspirava a candidarsi alla presidenza quest'anno. Tuttavia, la Corte Suprema di Giustizia (TSJ) ha considerato la sua richiesta "inammissibile", ha confermato la sua inabilitazione e ha aggiunto che è stata coinvolta in azioni contro la Repubblica Bolivariana per abbattere l'ordine costituzionale e ha sostenuto l'imposizione di sanzioni contro il suo stesso Paese.

Intanto dall’esponente dell’opposizione più radicale e golpista arriva una nuova dimostrazione del suo totale disprezzo per le istituzioni venezuelane, assicurando che si candiderà alle elezioni presidenziali, nonostante sia inabilitata.

Dopo la conferma della sua squalifica da parte della Corte Suprema di Giustizia (TSJ), la Machado ha dichiarato che "che lo vogliano o no" parteciperà alle elezioni presidenziali di quest'anno.

"Che Maduro voglia o no, si misurerà con me e lo sconfiggeremo alle elezioni presidenziali". Queste le sue sprezzanti dichiarazioni.

A suo avviso, non si possono tenere elezioni nel Paese "senza di essa". Ha assicurato che "intensificheranno i loro piani" per superare tutti gli ostacoli che si pareranno davanti a loro.

"Non ci fermeremo, intensificheremo i nostri piani, abbiamo mosse molto ben ponderate per superare uno ad uno tutti gli ostacoli che ci vengono posti davanti, vi assicuro che rimarrete sorpresi", ha aggiunto María Corina Machado.

Ha anche escluso di presentare un candidato sostitutivo, perché per lei questo è il piano "di coloro che non vogliono il cambiamento".

Vale la pena notare che dopo le minacce di Machado, gli Stati Uniti hanno dichiarato che avrebbero rivisto le sanzioni petrolifere e minerarie contro il Venezuela. Questo come misura di pressione per indurre l'opposizione a partecipare alle elezioni.

Lunedì scorso, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha modificato una licenza rilasciata al settore minerario venezuelano, reintroducendo la misura che vieta le operazioni della CVG Compañía General de Minería de Venezuela CA.

Martedì scorso, il governo statunitense ha annunciato la ripresa delle sanzioni contro il Venezuela nei settori petrolifero e minerario a partire dal 18 aprile.

"A sostegno dell'Accordo delle Barbados, gli Stati Uniti hanno emesso la Licenza Generale 44, che fornisce un sollievo al settore petrolifero e del gas del Venezuela. In assenza di progressi tra Maduro e i suoi rappresentanti e la Piattaforma Unitaria dell'opposizione, in particolare per quanto riguarda la possibilità per tutti i candidati alle elezioni presidenziali di quest'anno, gli Stati Uniti non rinnoveranno la licenza alla scadenza del 18 aprile 2024".

La reazione di Maduro

Il presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolás Maduro, ha criticato l'atteggiamento dei leader dell'opposizione estremista che continuano a chiedere sanzioni più severe contro il Paese, per soddisfare i loro "capricci personali".

Il leader venezuelano si è interrogato sull'origine della crisi che il Paese sta combattendo oggi e ha riflettuto sulle numerose occasioni in cui settori radicali dell'opposizione hanno chiesto un’intensificazione dell'assedio internazionale contro il Paese.

"Chi ha chiesto sanzioni contro il popolo? Chi ha chiesto l'intervento straniero nel Paese? Chi continua a isolare il Venezuela? Sono, i López, i Capriles, i Machados, i Borges", ha affermato il presidente.

"Qui nessun cognome è al di sopra della legge. Nonostante le minacce e i ricatti dell'impero statunitense, le istituzioni venezuelane hanno funzionato", ha sottolineato il presidente venezuelano a proposito della sentenza emessa dalla Corte Suprema di Giustizia sulle interdizioni politiche.

Maduro ha detto che le stesse persone che hanno fatto tanti danni al Paese chiedendo sanzioni e interventi stranieri, sono le stesse che pretendono di candidarsi per risolvere il problema che hanno causato.

"Fanno i danni e poi si girano e dicono che quello che sta succedendo è colpa di Maduro. Prima dicevano che è colpa di Chávez... poi vogliono candidarsi per risolvere il problema che loro stessi hanno creato".

Il Presidente ha inoltre rivelato che, la recente revisione da parte della Camera Amministrativa Politica della Corte Suprema di Giustizia dei casi di inabilitazione politica, sono stati i settori dell'opposizione a richiederlo negli accordi.

"Sono stati loro a chiedere che la revisione dei casi di ineleggibilità politica fosse inclusa negli accordi delle Barbados. Jorge (Rodríguez) mi ha mostrato il documento con la loro proposta (dell'opposizione) e gli ho detto di firmarlo".

Ha riflettuto sul fatto che questi settori hanno chiesto una "punizione collettiva" contro il popolo venezuelano, che "è una violazione dei diritti umani", tuttavia, stanno nuovamente minacciando il Paese dichiarando che "o si adeguano ai loro capricci o minacciano con altre sanzioni", in riferimento a coloro che chiedono la loro inabilitazione sia cancellata.

"Non è l'oligarchia, non sono i cognomi a determinare il futuro democratico del Venezuela. Posso assicurare al popolo venezuelano: nessuno, nessun cognome, nessuna cospirazione, nessun Antonio Ledezma vi toglierà il diritto di presentarvi alle elezioni presidenziali del 2024", ha sottolineato il capo di Stato.

Il Venezuela respinge l’ultimatum

Riguardo le minacce statunitensi, Caracas ha respinto martedì "il rozzo e indebito ricatto e ultimatum lanciato dal governo degli Stati Uniti", che fissa alle autorità giudiziarie del Paese sudamericano una scadenza per l'adozione di misure coerenti con l'interpretazione di Washington degli Accordi di Barbados, firmati lo scorso ottobre con l'ala radicale dell'opposizione.

Venezuela toda rechaza el grosero e indebido chantaje y ultimátum manifestado por el gobierno de EEUU. Si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela, a pedido de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocados de… https://t.co/cLo5Di2Dck — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 30, 2024

"Se faranno il passo falso di intensificare l'aggressione economica contro il Venezuela, su richiesta dei lacchè estremisti del Paese, a partire dal 13 febbraio, i voli di rimpatrio dei migranti venezuelani saranno immediatamente revocati", si legge in una parte del messaggio pubblicato su X dalla vicepresidente Delcy Rodríguez, in risposta alla minaccia di reimporre le sanzioni a partire dal prossimo aprile annunciata dal portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller.

La dirigente bolivariana ha inoltre avvertito che se il tentativo degli Stati Uniti verrà portato a termine, l'amministrazione di Nicolás Maduro adotterà come contromisura di sottoporre a revisione "qualsiasi meccanismo di cooperazione esistente", di fronte a quello che ha descritto come un "tentativo deliberato di colpire l'industria venezuelana del petrolio e del gas".