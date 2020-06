Stati Uniti: Guarire dal Covid-19 ha un prezzo: 1 milione di dollari e una fattura di 188 pagine

Michael Flor, 70 anni, di Seattle, si stava ancora riprendendo dal coronavirus dopo aver trascorso 62 giorni in ospedale quando ha ricevuto un conto di 1,1 milioni di dollari per la sua degenza, si legge sul Seattle Times. La fattura di 181 pagine riflette l'intera lotta di Flor con il contagio, che fu soprannominato il "ragazzo dei miracoli" a causa della sua incredibile guarigione.L'elenco dei dettagli della fattura è da record, ad esempio, l'uomo ha trascorso 42 giorni in una stanza sigillata per terapia intensiva per prevenire la diffusione dell'infezione. Ogni giorno costa circa $ 10.000. Inoltre, i medici gli hanno attaccato un respiratore artificiale per 29 giorni, che appare sul conto per un valore totale di circa $ 82.000.Inoltre, ci sono stati due giorni in cui i suoi polmoni, il cuore e i reni hanno quasi smesso di funzionare, e l'uomo commenta oggi che i dottori "hanno messo tutto quello che potevano immaginare". Quel periodo riflette in circa 20 pagine del conto con circa $ 100.000 da pagare .Il conto gli ha quasi causato un problema cardiaco, confessa Flor, a causa dei 3.000 dettagli del conto, anche se molto probabilmente, non dovrà pagare almeno la maggior parte del conto, a causa di speciali regolamenti finanziari relativi alla covid -19 .Il Congresso degli Stati Uniti ha messo da parte oltre 100 miliardi di dollari per aiutare gli ospedali e le compagnie assicurative a sostenere i costi della pandemia, in parte per incoraggiare le persone a sottoporsi a test e cercare cure (anche quelle non assicurate).Di conseguenza, Flor probabilmente non dovrà pagare nemmeno le spese vive della sua polizza assicurativa Medicare Advantage, che avrebbe potuto essere di $ 6.000.Il settore assicurativo ha stimato che i costi di trattamento solo per COVID-19 potrebbero superare i $ 500 miliardi , quindi al Congresso viene chiesto di sostenerlo con più denaro.Lo scrittore David Lat ha ricevuto una conto di $ 320.000 per il curarsi il COVID-19, e anche lui non ha pagato nulla. Eppure ha sentito parlare di dozzine di pazienti affetti da cancro e leucemia che hanno ricebuto conti salati o co-pagamenti durante lo stesso periodo di tempo.È come se stessimo facendo un esperimento su come potrebbe essere la copertura sanitaria universale, ma limitandolo a questa sola malattia."La sofferenza del nuovo coronavirus rispetto al cancro non dovrebbe fare la differenza in termini di onere finanziario", ha scritto Lat su Slate. "Ciò che paghi come paziente non dovrebbe dipendere, in sostanza, dal fatto che la tua malattia abbia un buon pubblicistica."Flor ha affermato di essere iper-consapevole del fatto che qualcuno stia pagando la sua bolletta da un milione di dollari: contribuenti, altri clienti assicurativi e così via. Le "paure del socialismo" ci hanno sempre impedito di garantire un'assistenza sanitaria completa a tutti, ha affermato. Ma ci sono anche i costi placcati in oro qui, due volte più costosi pro capite che in qualsiasi altra parte del mondo."Sono stati un milione di dollari a salvarmi la vita, e ovviamente direi che sono soldi ben spesi", afferma Flor lamentando che "so anche che potrei essere l'unico a dirlo."