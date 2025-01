Trump emette un ordine per porre fine alla censura

di Joe Lauria*-ConsortiumNews

Nel suo discorso di insediamento di ieri, il presidente Donald Trump ha promesso di porre fine alla censura online attuata dal governo utilizzando le aziende di social media come intermediari.

Ha dichiarato:

"Dopo anni e anni di sforzi federali illegali e incostituzionali per limitare la libertà di espressione, firmerò anche un ordine esecutivo per fermare immediatamente ogni censura governativa e riportare la libertà di parola in America.

Mai più l'immenso potere dello Stato verrà utilizzato come arma per perseguitare gli oppositori politici, cosa di cui so qualcosa. Non permetteremo che ciò accada. Non accadrà più."

Successivamente Trump ha firmato l’ordine esecutivo, “Ripristino della libertà di parola e fine della censura federale”, che recita:

"Il Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, un emendamento essenziale per il successo della nostra Repubblica, sancisce il diritto del popolo americano a parlare liberamente nella piazza pubblica senza interferenze da parte del governo.

Negli ultimi 4 anni, la precedente amministrazione ha calpestato i diritti alla libertà di parola censurando i discorsi degli americani sulle piattaforme online, spesso esercitando forti pressioni coercitive su terze parti, come le aziende di social media, affinché moderassero, rimuovessero dalle piattaforme o altrimenti sopprimessero i discorsi che il governo federale non approvava.

Con il pretesto di combattere la "disinformazione" e la "mal informazione", il governo federale ha violato i diritti di parola tutelati dalla Costituzione dei cittadini americani in tutti gli Stati Uniti, in un modo che ha fatto progredire la narrazione preferita dal governo su questioni significative del dibattito pubblico. La censura governativa della parola è intollerabile in una società libera".

L'ordine esecutivo si propone di:

(a) garantire il diritto del popolo americano a esprimersi in modo costituzionalmente protetto;

(b) garantire che nessun funzionario, dipendente o agente del governo federale intraprenda o faciliti alcuna condotta che possa limitare incostituzionalmente la libertà di parola di qualsiasi cittadino americano;

(c) garantire che nessuna risorsa dei contribuenti venga utilizzata per intraprendere o facilitare qualsiasi condotta che possa limitare incostituzionalmente la libertà di parola di qualsiasi cittadino americano; e

(d) identificare e adottare misure appropriate per correggere le passate condotte scorrette del Governo federale in relazione alla censura della libertà di parola.

È significativo che l'EO affermi che "il Procuratore generale, in consultazione con i responsabili dei dipartimenti esecutivi e delle agenzie, dovrà indagare sulle attività del Governo federale degli ultimi 4 anni che sono incoerenti con gli scopi e le politiche di questo ordine".

Contesto dell'Ordine

Secondo i Twitter Files, l'amministrazione Biden ha intensificato le attività delle agenzie federali come la Homeland Security e l'FBI per fare pressione sulle aziende di social media come Twitter affinché rimuovessero tweet o sospendessero gli account degli utenti perché il governo federale aveva stabilito che avessero pubblicato "informazioni errate" o "disinformazioni".

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito più di una volta, più di recente in National Rifle Association of America v. Vullo (2024), che è illegale per il governo usi un attore privato come proxy per sopprimere la libertà di parola. L'amministrazione Biden ha agito principalmente contro i conservatori online, ma anche i critici di sinistra dei democratici sono stati presi di mira.

(Biden ha provato a esercitare una censura diretta tramite il suo Disinformation Governance Board presso il Dipartimento della Sicurezza Interna, ma questo è crollato dopo l'indignazione dell'opinione pubblica e dei repubblicani per la sua evidente incostituzionalità.)

Le aziende di social media erano spesso a disagio con l'intensa pressione che subivano dal governo per censurare i loro utenti. Ad esempio, i file segnalati da Matt Taibbi mostrano dirigenti di Twitter che discutevano internamente su come ignorare la pressione del governo.

Il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha detto a Joe Rogan nell'agosto 2022 che l'FBI lo aveva avvisato del laptop di Hunter Biden solo poche settimane prima delle elezioni del 2020 e, in base a ciò, Facebook ha reso difficile condividere la storia. "Quando togliamo qualcosa che non dovremmo, è la cosa peggiore", disse Zuckerberg a Rogan.

Oltre 50 ex ufficiali dell'intelligence statunitense hanno rilasciato una falsa dichiarazione affermando che la storia del laptop era "propaganda russa". Sulla base di ciò, Twitter non solo ha bloccato i post a riguardo, ma ha anche sospeso l'account del New York Post poiché era stato il Post a diffondere la storia.

I media mainstream hanno poi ammesso che la storia del laptop era vera. Il laptop forniva la prova del coinvolgimento di Joe Biden negli affari loschi di Hunter e non era disinformazione russa. La manomissione della portata della storia è stato un chiaro caso di "interferenza elettorale" da parte delle forze pro-democratiche, in contrapposizione alle loro false accuse di interferenza elettorale russa nel 2016 e nel 2020.

Poco prima dell'insediamento di Trump, Zuckerberg ha annunciato che avrebbe posto fine al fact-checking di terze parti su Facebook. Zuckerberg ha ammesso questo mese che "abbiamo creato molti sistemi complessi per moderare i contenuti, ma il problema con i sistemi complessi è che commettono errori".

"Anche se censurassero accidentalmente solo l'1% dei post, si tratterebbe di milioni di persone, e siamo arrivati ??a un punto in cui ci sono troppi errori e troppa censura", ha spiegato Zuckerberg.

Il "fact-checking" e l'industria artigianale "anti-disiformation" sono spuntati sulla scia della vittoria inizialmente scioccante di Trump nel 2016. Hanno cercato di screditare le critiche allo scandalo falso Russiagate che ha intrappolato Trump in una teoria del complotto che sosteneva che Trump aveva vinto perché era un agente del Cremlino.

Questi fact checker e gli "esperti" di disinformazione notturna hanno contribuito a far sì che questa storia venisse abbracciata con fanatismo dai media democratici e da milioni di americani. Hanno poi continuato a concentrarsi su altre cosiddette "disinformazioni", per lo più collegate alla Russia.

Questi cosiddetti esperti hanno esteso la loro azione ai media indipendenti e agli utenti dei social media che hanno messo in dubbio il Russiagate e altre narrazioni tradizionali.

I media indipendenti, tra cui Consortium News, sono stati sostanzialmente accusati di diffondere propaganda russa a causa delle loro legittime critiche alla politica statunitense nei confronti della Russia, in particolare per le provocazioni di Washington nei confronti di Mosca in Ucraina.

Il 4 luglio 2023, un giudice della Louisiana ha vietato a diversi funzionari dell'amministrazione Biden di comunicare con le aziende di social media a causa delle rivelazioni sui file di Twitter.

Il caso Missouri contro Biden è stato infine archiviato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel giugno 2024, che ha stabilito che gli stati del Missouri e della Louisiana non avevano titolo per intentare un'azione contro il governo federale.

L'ordine esecutivo di Trump sembrerebbe superare tale sentenza.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Joe Lauria è caporedattore di Consortium News ed ex corrispondente dalle Nazioni Unite per il Wall Street Journal, il Boston Globe e altri giornali, tra cui la Montreal Gazette, il London Daily Mail e The Star of Johannesburg. È stato reporter investigativo per il Sunday Times di Londra, reporter finanziario per Bloomberg News e ha iniziato la sua attività professionale come stringer a 19 anni per il New York Times. È autore di due libri, A Political Odyssey, con il senatore Mike Gravel, prefazione di Daniel Ellsberg; e How I Lost di Hillary Clinton, prefazione di Julian Assange.