Videomessaggio di Sergey Lavrov alla Conferenza globale sulla multipolarità (TRADUZIONE IN ITALIANO)

Fonte, 29 APRILE 2023

[Traduzione a cura di Nora Hoppe]

Egregi colleghi,

Porgo un caloroso benvenuto ai partecipanti e agli organizzatori della Conferenza globale online sul multipolarismo. Sono lieto che il vostro forum abbia riunito rappresentanti di spicco degli ambienti politici, pubblici e accademici di diverse decine di paesi di quasi tutti i continenti del mondo. Accogliamo con favore questo interesse per uno scambio di opinioni franco e depoliticizzato.

La rilevanza di tali discussioni non può essere sopravvalutata. È ovvio che la "fine della storia" proclamata dopo la caduta del Muro di Berlino e il crollo dell'URSS non ha avuto luogo. I tentativi di stabilire un modello unipolare dell'ordine mondiale – con un centro decisionale a Washington – sono falliti.

Oggi, il movimento verso la multipolarità globale è un fatto, una realtà geopolitica. Vediamo come i nuovi centri mondiali, principalmente in Eurasia, nella regione Asia-Pacifico, nel Medio Oriente, in Africa e in America Latina, stiano ottenendo un successo impressionante in vari campi, basati sull'indipendenza, la sovranità statale e l'identità culturale e di civiltà. Allo stesso tempo, sono guidati dai loro interessi nazionali fondamentali, perseguono una politica indipendente negli affari interni ed esteri. Non vogliono più essere ostaggi dei giochi geopolitici altrui ed esecutori della volontà di qualcun altro.

I fatti parlano da soli. Negli ultimi tre decenni, la quota del G7 nell'economia mondiale è diminuita in modo significativo. E il peso dei mercati emergenti è in costante crescita. Ora la prima potenza economica al mondo - in termini di parità di potere d'acquisto - è la Cina, che combina abilmente meccanismi di mercato e metodi statali di regolamentazione.

Stiamo assistendo al continuo rinnovamento dell'infrastruttura delle relazioni internazionali. Un esempio lampante di diplomazia multipolare sono le attività di associazioni multilaterali di un nuovo tipo come la SCO e i BRICS. All'interno del loro quadro, paesi con diversi sistemi politici ed economici e diverse piattaforme di valore e civiltà cooperano efficacemente in una varietà di settori. Gli stessi BRICS possono essere giustamente definiti una sorta di "rete" cooperativa drappeggiata sulle vecchie linee di demarcazione "Nord-Sud" e "Ovest-Est". Non è un caso che sempre più Stati del Sud del mondo si stiano impegnando per stabilire legami con queste associazioni, per diventarne membri a pieno titolo.

Come ha osservato il presidente russo Vladimir Putin, "la tendenza verso il multipolarismo nel mondo è inevitabile e si intensificherà. E chi non capisce questo e non segue questa tendenza perderà".

Sembra logico che gli sforzi di Washington e dei suoi satelliti per invertire il corso della storia, per costringere la comunità internazionale a vivere secondo l'inventato "ordine basato sulle regole", stiano fallendo. Citerò solo il completo fallimento della linea occidentale di isolare la Russia. Gli stati della maggioranza mondiale, che ospitano circa l'85% della popolazione mondiale, non sono disposti a "togliere le castagne dal fuoco" per le ex metropoli coloniali.

Gentili Amici,

Nel mondo multipolare di oggi, quando le sfide e le minacce sono di natura transfrontaliera pronunciata, l'unica alternativa ragionevole al confronto, da cui anche i suoi iniziatori trarranno beneficio, rimane l'unificazione degli sforzi dei principali centri mondiali sui principi della Carta delle Nazioni Unite, compresa la garanzia pratica del rispetto per l'uguaglianza sovrana degli Stati. Oggi, dobbiamo tutti riconoscere l'irreversibilità di un ordine mondiale policentrico più equo. È nell'interesse comune assicurare che l'architettura multipolare si basi non su un "equilibrio della paura", ma su un equilibrio di interessi, su norme di diritto internazionale universalmente riconosciute, su un dialogo reciprocamente rispettoso tra civiltà, religioni e culture diverse.

La Russia rimane in prima linea negli sforzi internazionali per rafforzare i principi multipolari, legali e democratici di comunicazione tra gli Stati. A tal fine, continueremo a lavorare attivamente presso le Nazioni Unite, compreso il Gruppo di amici in difesa della Carta delle Nazioni Unite. Naturalmente, continueremo a coordinare strettamente i nostri passi con numerosi amici, alleati e persone che la pensano allo stesso modo, tra cui la CSTO, l'EAEU, la CSI, i BRICS, la SCO e altre associazioni regionali del mondo in via di sviluppo.