A marzo 2020 era già chiaro. Il Covid 19 è "il fallimento di un sistema", quello capitalistico

Questa analisi di Bruno Guigue, vi avvertiamo, è stata scritta il 19 marzo 2020, quando in Europa e nel resto del mondo il Covid-19 si diffondeva ed i vari governi provvedevano a introdurre il blocco di tutte le attività.I media occidentali avevano già data per sconfitta la Cina, la quale, dalla fine di gennaio a marzo, aveva già preso tutte le misure efficaci per contrastare il Covid-19. Guigue non è un mago o un profeta, è un serio analista che a gennaio 2020 era stato in Cina e aveva visto come funzionavano le cose.Avremo letto tutto, visto tutto, sentito tutto: "il regime cinese è fallito", la Cina è "sull'orlo del baratro", il "sistema sta crollando", Xi Jinping è "politicamente in pericolo" e "in un buco nero", "la dittatura vacilla "," il totalitarismo è scosso "e" ammette il suo fallimento "," niente sarà più lo stesso "... Una cosa è certa, infatti, è che niente sarà più come prima, e per una buona ragione: la Repubblica popolare cinese ha chiaramente sconfitto l'epidemia di Covid-19 in due mesi. Gli uccelli del malaugurio diranno che questo è sbagliato, che i numeri sono truccati, che l'epidemia può riprendersi. Ma gli esperti internazionali dicono il contrario, ed i fatti parlano da soli. Il numero giornaliero di nuove infezioni è ora 50 volte superiore nel resto del mondo rispetto alla Repubblica popolare cinese.Degli 80.000 casi identificati da gennaio in questo paese, 55.000 pazienti sono già stati curati. Le restrizioni ai viaggi vengono gradualmente eliminate e l'attività economica riprende. Capiamo che questa realtà rattrista i nemici della Cina che abbondano nei media del cosiddetto mondo libero, ma dovranno abituarsi.La Cina ha ottenuto ciò che nessun paese ha mai raggiunto: sconfiggere un'epidemia attraverso una massiccia mobilitazione della società e dello Stato. Dopo aver segnalato il virus all'OMS il 31 dicembre 2019, la Cina è entrata in battaglia. Senza precedenti nella storia, il blocco di 50 milioni di persone, al 23 gennaio, ha rallentato la progressione dell'epidemia. Apparso con la mascherina in televisione l'8 febbraio, il presidente Xi ha dichiarato "una guerra popolare contro il nuovo demone".Decine di migliaia di volontari sono accorsi a Hubei, sono stati costruiti dozzine di ospedali in poche settimane, migliaia di team sono stati inviati per tracciare i contatti tra i pazienti e coloro che li circondano. Solo un esempio: alla fine dei festeggiamenti del capodanno cinese, 860.000 persone sono tornate a Pechino. Il governo ha ordinato loro di rimanere a casa per due settimane e il comune ha mobilitato 160.000 guardie edili per garantire il rispetto di queste istruzioni. Se l'epidemia è in declino, non è perché le preghiere sono state esaudite, ma perché il popolo cinese ha compiuto sforzi giganteschi. In Europa critichiamo la Cina, procrastiniamo, “privilegiamo l'economia” e aspettiamo che la pandemia si diffonda. Nel 2009, il virus H1N1 apparso in Messico e negli Stati Uniti ha infettato 1.600.000 persone e ucciso 284.000 in tutto il mondo.Washington ha brillato per la sua nullità nel trattamento di questa pandemia, ei media occidentali hanno preferito guardare altrove. Ancora oggi il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence può parlare di "virus cinese": disonora solo se stesso e l'amministrazione che rappresenta. D'ora in poi, dovremo ammettere che il nostro sistema non funziona, mentre il socialismo cinese ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità. Perché per combattere una tale minaccia, è ancora necessario avere uno Stato. Ma il nostro dov'è? La salute pubblica è la sua priorità? Sarebbe in grado di costruire nuovi ospedali, anche se si ostina a distruggere quelli esistenti?In un paese in cui la proprietà pubblica è negativa a causa del debito estero, dove i servizi pubblici sono stati privatizzati e smantellati, dove lo Stato è ostaggio volontario dei circoli finanziari, potremmo raggiungere il 10% di quello che hanno fatto i cinesi? È vero che a Pechino le istruzioni neoliberiste non vengono applicate, le banche obbediscono al governo, la proprietà pubblica pesa il 50% della ricchezza nazionale, lo Stato ha l'obbligo di risultato, è giudicato da 800 milioni di persone.Gli internauti sulla sua capacità di risolvere i problemi, sa di essere responsabile dell'interesse nazionale, che il suo mandato si rinnova solo a condizione di provare se stesso nei fatti e non a parole.Dittatura totalitaria, questo sistema? Una strana dittatura dove il dibattito è permanente, gli errori denunciati, le frequenti manifestazioni, le istituzioni sottoposte a critiche. Sarebbe un regime totalitario perché costringe intere popolazioni a una massiccia reclusione, che tutti gli esperti dicono sia l'unica misura efficace?Perché impone restrizioni al comportamento individuale al solo scopo di preservare la salute delle popolazioni? È un sistema imperfetto, senza dubbio, ma funziona e tiene conto dei suoi errori quando vengono commessi.Mentre in Occidente l'autosufficienza prende il posto dell'autocritica, la denigrazione degli altri sostituisce l'assunzione di responsabilità e il bla-bla permanente per un'azione efficace. L'editorialista di Le Monde, questo nuovo coryphée della scienza, ha ragione: "È il fallimento di un sistema". Tranne che il sistema fallimentare non è quello che pensiamo che sia.*Analista politico, Cronista di politica internazionale, Docente di Relazioni Internazionali e Filosofia(Traduzione de L'AntiDiplomatico)