AGGIORNAMENTO. Padre di Djokovic: "Nole non lascerà l'Australia. Resterà in prigione tutto il tempo necessario"

Covidfollie e deliri nei regimi neo-liberisti mondiali.

Capita che il tennista numero uno al mondo, Novak Djokovic, ottenga un visto per partecipare ad una delle competizioni del Grande Slam, l'Australian Open, nonostante sia senza il "vaccino Covid". Capita che all'aereporto al suo arrivo venga trattenuto per ore (in isolamento e senza cellulare), gli venga annullato in modo coatto il visto e fermato. Capita che proprio oggi il tribunale di Melbourne gli dia piena ragione e lo riabiliti alla partecipazione al torneo umiliando letteralmente nelle motivazioni i funzionari deliranti del governo australiano.

E capita, ulteriore colpo di scena, che il governo australiano voglia continuare nella sua follia contro il simbolo del popolo serbo. Dopo aver parlato con il padre di Nole, infatti, la giornalista Ksenija Pavlovic McAteer, annuncia su Twitter come il governo australiano "ha messo agli arresti" Nole e "vuole espellere" il 34enne.

Secondo quanto ha aggiornato poco fa la giornalista australiana Ksenija Pavlovic McAteer, in contatto diretto con il padre: "Djokovic ha rifiutato di lasciare il paese e si trova ora con i suoi avvocati, suo padre mi ha detto. “Novak non lascerà l'Australia. Continuerà a combattere e resterà in prigione tutto il tempo che è necessario", ha dichiarato Srdjan Djokovic.

LATEST UPDATE: .@DjokerNole has refused to leave the country and is right now with his lawyers, his father Srdjan tells me.



“Novak won’t leave Australia. He will continue to fight this and stay in prison as long as it’s needed,” Srdjan Djokovic says.https://t.co/1jCFy82qLV https://t.co/cmDQVxt9L7