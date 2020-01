di Alberto NegriSull’accordo di Berlino non ci sono le firme di Sarraj e Haftar (che c’era ma non ha partecipato ai lavori come ammesso da Conte). Hanno raggiunto solo un accordo verbale, mediato, sul monitoraggio della tregua.Questo è l’unico passo avanti, il resto sono chiacchiere di vanesi personaggi politici che coprono l’enorme difficoltà a raggiungere un’intesa politica.