Andre Vltchek - "Chiunque sostituisca Shinzo Abe, il lento marciume e la sottomissione del Giappone agli USA probabilmente continueranno"

Non giudicare il Giappone di Shinzo Abe dalle nuove strutture scintillanti del progetto Tokyo Osaka che presto collegherà il cuore industriale di Nagoya con la capitale.Il primo ministro più longevo del Giappone si sta dimettendo e la nazione sembra essere sotto shock. Ma le persone sono sbalordite semplicemente perché il protocollo è stato infranto (anche se malato, un leader giapponese non dovrebbe abbandonare il suo incarico, bruscamente), non perché temono o si aspettano grandi sconvolgimenti politici, economici o sociali. Il Giappone è un paese di continuità e, negli ultimi decenni, di declino graduale e molto lento.Qui nessuno si aspetta che avvenga una rivoluzione o un collasso del sistema. Il Giappone è il paese più stabile e più prevedibile della terra. È un fedele alleato occidentale, senza una propria politica estera e pochissimo della sua opinione sul mondo. Diversi decenni fa, il paese si ribellava - contro il capitalismo e il dominio occidentale - ma le amministrazioni di Koizumi e Abe hanno spezzato la spina dorsale delle ribellioni, delicatamente, avvolgendo la nazione in un comodo piumone, garantendo un'esistenza leggermente sclerotica ma comunque accogliente per la maggioranza.Shinzo Abe capisce il Giappone. È il suo paese e lui è il suo figlio nativo. Capisce anche l'establishment e come trattare con gli Stati Uniti. È più favorevole al mercato di Trump, disprezza la Corea del Nord più dell'Occidente, ed è "educatamente" ma decisamente in contrasto con la Cina.La Cina è stata il suo enorme "problema psicologico". È perché, in passato, la collaborazione del Giappone con Washington "portava i suoi frutti", almeno in termini di qualità della vita. Il Giappone era la seconda economia più grande del mondo e il suo tenore di vita era molto più alto che nella maggior parte dei paesi occidentali.Quindi l'economia cinese ha scavalcato quella del Giappone. E subito dopo, i viaggiatori giapponesi nella Repubblica popolare cinese iniziarono a tornare con "racconti spaventosi": le città cinesi e le campagne stavano fiorendo. I treni cinesi stavano improvvisamente andando più veloci dello shinkansen, i musei cinesi e i teatri dell'opera erano più sontuosi di quelli in Giappone, e gli spazi pubblici ei progetti sociali stavano facendo impallidire quelli del Giappone sempre più capitalista. I livelli di povertà in Cina stanno diminuendo rapidamente, mentre in Giappone sono in lento aumento.Non doveva essere così, i giapponesi stavano esclamando! I sentimenti anti-cinesi sono esplosi e Shinzo Abe non ha fatto nulla per fermarli. Anzi.Invece di riformare e investire nelle persone, i due più potenti paesi capitalisti sulla terra - gli Stati Uniti sotto Trump e il Giappone sotto Abe - si sono rivoltati contro la Cina con forza e disprezzo inimmaginabili.Ma sotto Abe, il Giappone iniziò a rimanere indietro rispetto al suo altro antico rivale, anche la Corea del Sud. E il suo acerrimo nemico, il paese che il Giappone ha contribuito a distruggere dopo la seconda guerra mondiale, la Corea del Nord (RPDC), è ancora lì, imbattuto e forte.Invece di reinventare il Giappone, Shinzo Abe ha iniziato a censurare il passato del paese, così come i suoi media già sottomessi.Il mio buon amico, David McNeill, professore irlandese presso la prestigiosa Università di Sofia di Tokyo, che ha lavorato anche per NHK, l'emittente nazionale giapponese, una volta mi ha spiegato:“C'è così tanta autocensura nei media giapponesi, adesso. E il governo sta emanando "linee guida", il cosiddetto "Orange Book", ad esempio: come trattare tutto ciò che è "contagioso" ... o qualsiasi cosa relativa alla storia. Ci sono istruzioni per scrittori e traduttori. Ad esempio: non usare mai parole come Massacro di Nanchino, tranne quando citi esperti stranieri. O il Santuario Yasukuni: non usare mai la parola "controverso" in relazione ad esso. " Non possiamo scrivere di "schiavi sessuali" della seconda guerra mondiale ".È risaputo che i mezzi di comunicazione di massa giapponesi non prendono posizione sui principali eventi mondiali legati alla Russia, alla Cina o all'Iran, fino a quando le pubblicazioni o le reti occidentali come la BBC o la CNN non forniscono "indicazioni". Ho lavorato per uno dei principali giornali giapponesi, quando coprivamo argomenti internazionali "delicati" dovevamo chiedere il permesso di pubblicare al Ministero degli Affari Esteri.Il signor Taira Takemoto, un ingegnere civile con sede a Osaka, ha scritto per questo rapporto:“Francamente, Abe ha speso molti sforzi per vendere il Giappone agli Stati Uniti, con il presidente Obama o il presidente Trump. Ci sono molte questioni in sospeso che devono essere risolte dal Trattato di sicurezza USA-Giappone del 1960 alla questione di numerose basi statunitensi da commerciare con una crescente ostilità del Giappone e degli Stati Uniti verso la Cina, tanto quanto la Corea del Nord. Nell'arena internazionale, penso che abbia sottomesso il Giappone nelle mani dell'Occidente, in particolare degli Stati Uniti ".Tuttavia, dimentica Tokyo per un po'. Per capire il Giappone di oggi, visitate la sua parte centrale, urbana e rurale, e capirate quanto fosse profondo il marciume sotto Abe. Fuori città come Suzuka o Yokkaichi nella Prefettura di Mie, le risaie e le foreste di bambù sono punteggiate da carcasse di automobili in decomposizione. Molte case sono in rovina. Le linee degli autobus vengono abbandonate. Le strade principali sono allineate con fast food malsani, non dissimili da quelle nei sobborghi degli Stati Uniti. Molti parchi giochi pubblici per bambini non vengono mantenuti o sono spariti.Una vita culturale un tempo gloriosa sta decadendo, anche prima della pandemia di Covid-19. Enormi centri culturali, un tempo l'orgoglio del paese, sono per lo più vuoti, con erba alta che cresce tra gli edifici.Le tende blu dei senzatetto sono montate in quasi tutti i parchi pubblici di Tokyo, Nagoya, Osaka e altre grandi città.L'ottimismo è difficile da trovare.La signora Mikiko Aoki, un'assistente sociale che vive a Nagoya, ha sentimenti contrastanti su Shinzo Abe:“La notizia delle dimissioni [del] primo ministro ci ha sorpreso tutti perché non ce ne siamo accorti. Immagino che ci fossimo abituati a lui.Penso che abbia presieduto alcuni importanti lavori domestici dalla ripresa del grande terremoto del 2011 alla preparazione della sede delle Olimpiadi di Tokyo rinviate. Ma le situazioni sociali in Giappone non sono migliori di prima. Anzi, penso che stiano peggio, con l'invecchiamento della popolazione e minori investimenti dello Stato nei servizi pubblici e nel sostegno alle famiglie bisognose. Non credo che ci sarà alcuna differenza con un nuovo primo ministro. Dopotutto, verrà dalla stessa festa! Niente cambia."Geoffrey Gunn, uno dei principali storici australiani e professore emerito presso l'Università di Nagasaki, è preoccupato per il ruolo sempre più aggressivo del Giappone nella regione:“Tutto è cambiato quando il governo Abe ha nazionalizzato le Senkaku / Diaoyu [le isole]. Lo status quo è cambiato perché ora il Giappone dichiara che in realtà non c'è controversia su queste cosiddette isole contese. Pertanto, il governo di Tokyo ha fatto arrabbiare la Cina. La Cina è indignata per questo cambiamento dello status quo ".Quello che è il prossimo dovrebbe essere molto più importante adesso di chi verrà dopo.Sfortunatamente, in Giappone, non ci sono aspettative o speranze per i cambiamenti politici essenziali. I clan politici hanno diviso il territorio, le sorprese sono molto improbabili. Il Partito Comunista giapponese ha molti membri, ma è sempre debole quando si tratta di elezioni.Il Giappone continuerà a declinare, ma con estrema lentezza, si potrebbe persino dire "elegantemente". Il tenore di vita è ancora estremamente alto. La popolazione che invecchia continuerà a godere di pensioni e benefici generosi, ma le generazioni più giovani stanno stringendo la cinghia. L'era del lavoro a vita è finita. I lavori part-time senza sicurezza sono l'unico futuro per milioni di giovani laureati.I confronti con la Cina, le Coree e in una certa misura la Russia continueranno negli anni a venire, o almeno fino a quando gli Stati Uniti le accenderanno.Yoshihide Suga, 71 anni e spesso descritto come un "luogotenente" del signor Abe, dovrebbe "partecipare alla corsa" per la nomina del Partito Liberal Democratico (LDP). Se dovesse 'vincere', non cambierebbe molto, tranne per il fatto che potrebbe essere meno cauto riguardo al Covid-19. Si potrebbero aprire le frontiere ermeticamente chiuse del Giappone e accogliere turisti stranieri e viaggiatori d'affari, uno scenario non dissimile da quello di alcuni paesi europei. Poco più cambierebbe.Durante la nostra conversazione, David McNeill ha emesso un verdetto poco lusinghiero sull'era di Abe:“Abe sarà probabilmente visto come un custode politico piuttosto che come il radicale conservatore che si proponeva di essere. Il fatto che non sia riuscito a riscrivere l'odiata costituzione significa che probabilmente vedrà gli ultimi sette anni e mezzo come un fallimento".E Suga? David ha risposto senza esitazione:"Su questo, sono d'accordo con Koichi Nakano che ha scritto per il New York Times: 'Suga tenterà di continuare la politica di Abe senza Abe, come John Major dopo la Thatcher.'"Quanto a me, stare fuori dal Giappone, una delle mie case, per sei mesi interi, è una tragedia.I primi ministri vanno e vengono. Anche gli eserciti di occupazione, un giorno, scompariranno. Le carcasse delle auto in decomposizione si decompongono completamente. Ma la profondità del Giappone, così come la sua bellezza, non svanirà mai. I giapponesofili frustrati si lamentano del paese, ma resta.Traduzione de l'AntiDiplomatico[Originally published by NEO – New Eastern Outlook – a journal of the Russian Academy of Sciences]*Andre Vltchek is a philosopher, novelist, filmmaker and investigative journalist. 