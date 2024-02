Lo scoppio di una guerra tra la NATO e la Russia, cercata dai leader occidentali, minaccia il mondo di "apocalisse", ha avvertito il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitrij Medvedev nel suo canale Telegram.

Ha ricordato che la Federazione Russa ha ripetutamente affermato di non avere intenzione di impegnarsi in un conflitto armato con i Paesi occidentali. Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza ha anche osservato che in caso di guerra tra la Russia e l'alleanza, non sarebbe simile all'operazione militare speciale in Ucraina. La Russia dovrà dare una "risposta asimmetrica" a un avversario con un potenziale militare non paragonabile al suo.

"Missili balistici e da crociera con testate speciali saranno utilizzati per difendere l'integrità territoriale del nostro Paese. ...Questa è la proverbiale Apocalisse. La fine di tutto", ha scritto Medvedev.

Ha definito "chiacchiere estremamente pericolose" le dichiarazioni dei leader della NATO sul tema della guerra con la Russia. Secondo il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza, tali dichiarazioni dei politici occidentali sono volte a distogliere l'attenzione degli elettori dalle spese multimiliardarie per sostenere l'Ucraina, piuttosto che a risolvere i problemi interni.