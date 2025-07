Geopolitica del denaro: la corsa alla sostituzione del dollaro

di Fabrizio Verde





Per oltre mezzo secolo, il dollaro statunitense ha rappresentato il perno attorno al quale ruotava il sistema finanziario globale. Valuta di riserva principale, strumento centrale negli scambi commerciali internazionali e rifugio sicuro in tempi di crisi, il ‘greenback’ è stato uno dei pilastri fondamentali del potere geopolitico degli Stati Uniti. Oggi, però, si assiste a una trasformazione epocale: il declino della centralità del dollaro non è solo economico ma anche politico e simbolico. Il processo di dedollarizzazione, accelerato da anni di unilateralismo, sanzioni indiscriminate e instabilità politica, segna la fine di un'epoca unipolare e apre le porte a un mondo sempre più multipolare.





Un dollaro in crisi di identità

Il dollaro sta attraversando una profonda ridefinizione del suo ruolo nel sistema internazionale. Attualmente non è morto, ma moribondo. Negli ultimi anni, i Paesi emergenti, le economie BRICS e persino alleati tradizionali degli Stati Uniti hanno iniziato a ridurre la loro dipendenza dal cosiddetto biglietto verde. Questo fenomeno non è frutto di improvvisi crolli finanziari, bensì del progressivo indebolimento dell’autorità morale e politica degli Stati Uniti.

L’utilizzo del dollaro come arma strategica – tramite sanzioni unilaterali, congelamenti di asset e pressioni su banche centrali – ha eroso la fiducia nella neutralità della valuta. Paesi come Russia, Iran, Venezuela e Cina hanno visto miliardi di dollari bloccati o confiscati, spingendoli a cercare alternative. La stessa Banca Mondiale e il FMI, istituzioni nate sotto l’egida statunitense, sono oggi accusati – a ragion veduta - di essere strumenti di ingerenza piuttosto che di cooperazione.

La reazione non si è fatta attendere. Accordi commerciali in valute locali, sistemi di compensazione interbancaria indipendenti e progetti di monete digitali sovrane stanno prendendo piede. L’obiettivo non è semplicemente evitare costi di transazione, ma costruire una rete finanziaria alternativa, meno vulnerabile alle minacce esterne. Capace di garantire margine di manovra e sovranità economica.

Il ritorno del multipolarismo: un modello storico rinnovato

Sebbene il termine "multipolarità" sia oggi associato all’attuale frammentazione del potere globale, il concetto non è affatto nuovo. Già nel XIX secolo, il sistema monetario internazionale era sostanzialmente multipolare, con diverse valute che coesistevano in un equilibrio relativo. Tra queste, la sterlina britannica aveva un ruolo egemonico, ma non esclusivo: il marco tedesco, il franco francese e il rublo russo avevano una presenza significativa nei mercati internazionali.

Questo sistema era reso possibile da un regime fisso basato sull’oro, che garantiva stabilità ai cambi; da mercati finanziari integrati, pur con limiti tecnologici rispetto a oggi; e da un contesto geopolitico competitivo ma non ancora globalizzato, dove le grandi potenze europee si contendevano influenza senza un’unica superpotenza dominante.

La Grande Guerra e la successiva crisi del ‘gold standard’ portarono alla fine di quell’ordine, lasciando spazio a un sistema sempre più centrato sul dollaro, soprattutto dopo il 1944 e gli accordi di Bretton Woods. Ma oggi, quasi un secolo dopo, il sistema sembra tornare a una logica simile: una pluralità di poli economici e finanziari, con nessun attore in grado di imporre la propria volontà in modo assoluto.



