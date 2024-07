Cina. Cosa è stato deciso alla Terza Sessione Plenaria XX Comitato Centrale PCC

Focus sulla Terza Sessione Plenaria del XX Comitato Centrale del PCC: la riforma e l’apertura nella nuova era tra opportunità, fiducia e vantaggio reciproco per il mondo



Dal 15 al 18 luglio, si è svolta la Terza Sessione Plenaria del XX Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, che costituisce una nuova pietra miliare della riforma e dell'apertura della Cina, nel nuovo percorso volto a promuovere la modernizzazione in stile cinese.





Durante la sessione, è stata approvata la “Risoluzione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese sull’ulteriore approfondimento delle riforme e sulla promozione della modernizzazione in stile cinese”. La “Risoluzione”, partendo da un nuovo punto di partenza storico, chiarisce l’obiettivo generale di approfondire ulteriormente le riforme in modo completo: continuare a migliorare e sviluppare il sistema socialista con caratteristiche cinesi e promuovere la modernizzazione del sistema di governance nazionale e delle capacità di governance. La “Risoluzione” propone un totale di oltre 300 importanti misure di riforma, che riguardano il livello dei sistemi, dei meccanismi e istituzioni.

Dalla Terza Sessione Plenaria del XVIII Comitato Centrale del PCC a quella del XX Comitato Centrale del PCC, l’obiettivo generale della riforma è stato coerente. La riforma e l’apertura sono la caratteristica più distintiva e il fenomeno più grandioso della Cina odierna. Negli ultimi dieci anni della nuova era, la Cina ha introdotto più di 2000 piani di riforma in tutti gli aspetti della vita quotidiana, come vestiario, cibo, alloggi, trasporti, coprendo vari campi come la politica, l’economia, la cultura, la società e l’ecologia. La quota del volume economico della Cina nell'economia mondiale è aumentata dal 12,3% a oltre il 18%. Il contributo della Cina alla crescita economica mondiale è rimasto intorno al 30% ed è un importante motore dello sviluppo globale. Dall’inizio di quest’anno, l’economia cinese continua a mostrare una buona tendenza al rialzo. Istituzioni internazionali come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale hanno recentemente alzato le loro previsioni sulla crescita economica della Cina per quest’anno.

La Cina odierna è strettamente connessa e profondamente integrata con il mondo. La sessione plenaria ha proposto una serie di misure di riforma importanti per la Cina. Queste spaziano dal miglioramento del sistema di pianificazione strategica nazionale e dei meccanismi di coordinamento politico, all’approfondimento della riforma riguardo la gestione degli investimenti, sia esteri che internazionali. L'attenzione si è rivolta poi sull'ottimizzazione del meccanismo di fornitura di servizi e prodotti culturali, nonché sul miglioramento del sistema di sostegno e di servizi allo sviluppo della popolazione. Parallelamente, è stata sottolineata l'importanza del costante ampliamento dell’apertura istituzionale, accompagnata dal miglioramento del meccanismo di sicurezza nazionale in relazione all'estero. Questo ventaglio di proposte non si limita a tracciare una rotta per lo sviluppo economico e sociale della Cina, ma offre anche nuove opportunità al mondo.

Sullo sfondo della tendenza della de-globalizzazione, le porte della Cina verso l'apertura non si chiuderanno, ma si apriranno sempre di più. Nel comunicato della sessione si sottolinea che l’apertura rappresenta un segnale chiaro della modernizzazione in stile cinese. In effetti, negli ultimi anni, il ritmo di approfondimento delle riforme e dell'apertura della Cina ha subito un’accelerazione, e l’elevato livello di apertura sta attirando una maggiore attenzione a livello globale: la Cina ha mantenuto il suo status come il più grande Paese al mondo nel commercio di beni per sette anni consecutivi. Nella prima metà del 2024, il valore delle esportazioni di automobili, navi, circuiti integrati e altri prodotti è aumentato rispettivamente del 22,2%, 91,1% e 25,6% su base annua. La Cina ha attivamente ampliato la sua “cerchia di amici” per la cooperazione economica e commerciale mondiale. Nella prima metà dell’anno, il valore totale dell’import-export verso i paesi co-costruttori della “Belt and Road” è aumentato del 7,2% su base annua. Il numero cumulativo di treni merci tra la Cina e l’Europa ha superato i 10 mila treni in anticipo di 19 giorni rispetto all’anno precedente, con un aumento dell’11% del volume cumulativo delle merci. Allo stesso tempo, la Cina ha continuamente ampliato i Paesi di esenzione dal visto. Nella prima metà del 2024, più di 14 milioni di stranieri sono entrati nel Paese da vari porti, di cui il numero di stranieri che entrano senza visto è quasi triplicato su base annua. Con l’attuazione accelerata di una serie di misure di apertura, la Cina si sta aprendo sempre di più, offrendo maggiori opportunità di investimento.

Come sottolinea il comunicato della sessione, la modernizzazione in stile cinese progredisce continuamente nelle riforme e nell'apertura, tracciando al contempo ampie prospettive in questi ambiti. La Cina continua ad approfondire fermamente le riforme in modo completo e ad ampliare l’apertura di alto livello verso l’estero, portando al mondo opportunità, fiducia e vantaggio reciproco.



*FONTE: https://italian.cri.cn/2024/07/19/VIDEhcIBtd4mxTfVCCnWv9GQ240719.shtml