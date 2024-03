CNN sulle esercitazioni congiunte di Russia, Cina e Iran: "Dimostrazione di forza"

Cina, Russia e Iran hanno tenuto questa settimana esercitazioni navali congiunte nel Golfo di Oman, uno dei principali canali di navigazione del Medio Oriente, dove la situazione è stata difficile negli ultimi tempi, riferisce la CNN.



Secondo la descrizione dell'emittente, più di 20 navi, tra cui un cacciatorpediniere e una fregata portamissili della Marina cinese, l'incrociatore Varyag della Marina russa e diverse navi della Marina iraniana, hanno preso parte alle manovre, che sono state una "dimostrazione di forza" da parte dei tre partner.



I media iraniani hanno sottolineato, riferendo delle esercitazioni, che esse si sono svolte in un momento estremamente difficile per la regione mediorientale; sullo sfondo dell'operazione di Israele nella Striscia di Gaza, che minaccia di degenerare in un più ampio conflitto regionale, afferma la CNN.



Secondo il canale, il contrammiraglio iraniano Amrollah Nozari ha dichiarato che le manovre hanno coperto un'area di 17.000 chilometri quadrati in una zona di importanza strategica per il mondo. La parte iraniana ha anche annunciato di aver presentato nuove navi equipaggiate per lunghi viaggi oceanici e dotate dei più avanzati armamenti di progettazione iraniana nelle esercitazioni in corso.