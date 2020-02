Radio Cina Internazionale

Il 18 febbraio, il presidente cinese ha avuto due conversazioni telefoniche rispettivamente con il suo omologo francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Boris Johnson. Nel momento cruciale in cui la Cina si sta impegnando per lottare contro la polmonite virale,la comunità internazionale ha nuovamente mostrato al Paese la sua vicinanza e il suo incoraggiamento, appoggiando gli sforzi compiuti nella lotta contro l’epidemia. Tutta la comunità internazionale si è detta intenzionata a cooperare con la Cina, ad offrire ad essa più sostegno nel continuare a portare avanti tutte le misure di profilassi necessarie.



Secondo quanto mostrano gli ultimi dati, fino al 18 febbraio, il numero dei nuovi casi confermati nella Cina continentale ha registrato un calo per 15 giorni consecutivi. Il numero dei casi accertati in altri paesi e regioni del mondo rappresenta meno dell’1% del totale di quelli confermati. Come ha detto il segretario generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la Cina ha compiuto un grande sforzo per guadagnare tempo prezioso per prevenire e controllare la diffusione del virus a livello globale.



La Cina è la seconda maggiore economia del mondo e centro del comparto manifatturiero globale, dunque se sarà in grado di sconfiggere il coronavirus in tempi brevi, la catena industriale globale potrà presto ritornare a funzionare stabilmente. Negli ultimi giorni diverse linee della China Railway Express verso l’Europa sono nuovamente entrate in funzione e questo dimostra la ripresa degli scambi economici tra la Cina e gli altri Paesi.



Nel mondo di oggi caretterizzato dalla globalizzazione, nessun Paese potrà affrontare da solo situazioni rischiose. Il popolo cinese non dimenticherà l’aiuto fornito dalla comunità internazionale per combattere la diffusione del virus Covid-19.