Coronavirus, Pechino annuncia: 4 pazienti in condizioni gravi dimessi grazie alla terapia con le staminali

Il Vice Ministro della Scienza e della Tecnologia, Xu Nanping, ha reso noto che 4 pazienti in gravi condizioni per il #COVID19 sono stati dimessi dall'ospedale dopo una terapia con cellule #staminali. Visto il risultato incoraggiante, la #Cina continuerà la ricerca. pic.twitter.com/83IngAHZYe — Ambasciata Repubblica Popolare Cinese in Italia (@AmbCina) 5 marzo 2020

L’annuncio arriva dall’Ambasciata della Repubblica popolare cinese attraverso il suo account twitter. "Il viceministro cinese della Scienza e della tecnologia, Xu Nanping, ha reso noto che quattro pazienti in gravi condizioni per il Covid19 sono stati dimessi dall'ospedale dopo una terapia con cellule STAMINALI".La notizia è stata data dall’agenzia di stampa cinese XINHUA che cita un articolo di oggi del giornale Science and Technology Daily. Anche l' Ansa in Italia riporta l'informazione. Nel testo si sottolinea come, visti gli ottimi risultati raggiunti, a Pechino si stia pensando di intensificare l’utilizzo delle cellule staminali per le persone nelle condizioni più gravi per il contagio del nuovo coronavirus (COVID-19). Un gruppo di ricerca del quinto centro medico cinese del PLA General Hospital secondo quanto scritto nell'articolo starebbe già collaborando con gli ospedali e le istituzioni di Wuhan per testare l'efficacia della terapia con cellule staminali mesenchimali nel trattamento dei pazienti.E’ noto come la terapia con le cellule staminali sia stata utilizzata nel trattamento di alcune malattie infettive come l'influenza aviaria H7N9 con ottimi risultati. Riporta sempre Xinhua come l'Accademia cinese delle scienze abbia sviluppato un nuovo farmaco con cellule staminali, il CAStem, che sta mostrando incoraggianti risultati nei test sugli animali. Il gruppo di ricerca, prosegue l’agenzia, ha richiesto una valutazione urgente da parte della National Medical Products Administration per le approvazioni da parte del comitato etico e l'osservazione e la valutazione clinica.