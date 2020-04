Covid-19. Le accuse di alcuni politici statunitensi contro la Cina sono infondate

Di recente il rappresentante repubblicano degli Stati Uniti Jim Banks ha proposto una risoluzione interpartitica, richiedente al governo cinese di essere responsabile del "comportamento errato di risposta impropria al Covid-19 durante la fase iniziale dello scoppio dell’epidemia". Un altro senatore repubblicano, Josh Hawley, ha chiesto di quantificare il "danno apportato dalla Cina agli Stati Uniti e alle persone in tutto il mondo nel coprire la diffusione dell'epidemia durante la fase iniziale" e richiesto un risarcimento alla Cina per i paesi colpiti.Sin dallo scoppio dell'epidemia alcuni politici americani, invece di concentrarsi su come controllarla, hanno trasportato con entusiasmo all'estero le contraddizioni interne, ritenendo di poter nascondere l'inefficacia delle loro azioni nella prevenzione e controllo dell’epidemia facendo affidamento sull'opinione pubblica e manipolando le argomentazioni politiche.Di fronte al nuovo coronavirus, dobbiamo affrontare i fatti e fare affidamento sulla scienza piuttosto che sull'anti-intellettualismo. Ora gli Stati Uniti sono diventati l'epicentro dell’epidemia, Washington ha sempre più urgenza di trovare un "capro espiatorio" e persino l'OMS che ha coordinato la lotta congiunta contro l'epidemia è stata criticata dai politici americani, i quali hanno affermato che l’organizzazione ha sbagliato sotto tutti gli aspetti.Il 14 aprile, giorno in cui il numero di casi confermati ha superato i 600.000, la presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha pubblicato una lettera aperta chiedendo ai democratici di riconoscere la verità e agire sui fatti durante la crisi epidemica, e affermando che gli americani devono ignorare le bugie e iniziare ad ascoltare le opinioni degli scienziati e di altri professionisti rispettati e proteggere se stessi e coloro che amano.Le diverse voci a Washington mostrano che le menzogne spudorate e la manipolazione politica sul Covid-19 hanno causato una diffusa insoddisfazione negli Stati Uniti e stanno diventando un fallimento che è motivo di derisione.