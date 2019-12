Damasco: le agenzie Onu hanno perso credibilità, trasparenza e obiettività

Il delegato permanente della Siria presso le Nazioni Unite, l'ambasciatore Bashar al-Jaafari, ha affermato che gli stati sponsor del terrorismo in Siria hanno esercitato pressioni sulla formazione di sei meccanismi internazionali che mancano di obiettività, indipendenza e imparzialità e il loro obiettivo principale è solo quello di fabbricare accuse contro la Siria.Tale posizione è stata espressa dal diplomatico siriano nel corso di una sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per discutere la risoluzione sul "Bilancio del programma delle Nazioni Unite per il 2020"."In diverse occasioni, le agenzie delle Nazioni Unite hanno subito rigorosi esami di credibilità e trasparenza, ma hanno fallito a causa delle pratiche di polarizzazione politica e finanziaria imposte dai governi dei paesi che finanziano l'organizzazione e che causano conflitti e guerre in tutti al servizio dei loro programmi", ha ricordato Jaafari.Ha indicato che le Nazioni Unite, sin dalla sua fondazione, non erano un'organizzazione di beneficenza ma un'istituzione politicizzata a favore dei più forti, aggiungendo che questa pericolosa situazione è diventata evidente oggi in un modo che mina la pace e la sicurezza internazionale."Nonostante le circostanze della guerra terroristica, le istituzioni giudiziarie siriane hanno la reale capacità e volontà di ottenere giustizia, responsabilità e riconciliazione, e non attraverso un'entità anomala con sede a Ginevra che raccogliere 'prove' senza alcun rispetto per le norme legali e procedurali internazionali", ha spiegato.Ha criticato la promozione del cosiddetto meccanismo IIIM nel bilancio regolare delle Nazioni Unite.In risposta all'intervento del delegato finlandese, il rappresentante siriano gli ha chiesto: quando pensa l'Unione europea di rimpatriare i suoi terroristi stranieri che hanno seminato morte e distruzione in Siria?"Coloro che sono dietro alla creazione del sedicente (Mechanism IIIM) sono i governi dei paesi che hanno sostenuto e finanziato organizzazioni terroristiche in Siria iscritte nell'elenco delle entità terroristiche del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", ha affermato.Al-Jaafari ha precisato che durante le riunioni del Quinto Comitato, la delegata degli Stati Uniti ha rivelato le vere intenzioni del suo paese di questo meccanismo il cui obiettivo principale è esercitare una pressione politica e un ricatto illegale contro la Siria.